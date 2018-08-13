Сотрудница ветклиники побила ребенка из-за баннера с тиграми

СЕГОДНЯ 09:41 2018-08-13T09:44:50+03:00

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Очередной серьезный скандал разгорается в Барнауле. В социальных сетях появилось видео, на котором сотрудница частной ветеринарной клиники дает затрещину подростку якобы за то, что он порвал рекламный баннер.

Видео, на котором засняты основные события конфликтной ситуации, выложили в сообществе «Инцидент Барнаул».

Ветеринар побила подростка, порвавшего рекламный баннер.

В посте говорится о том, что все произошло в центре ветеринарной помощи «Абсолют», который находится по адресу: улица Лазурная, 19. Один из участников произошедшего Богдан рассказал, что они с друзьями фотографировались на фоне баннера, на котором изображены тигры. При этом они поочередно просовывали свои головы в одну из технологических прорезей, которые делают на подобных баннерах специально, чтобы обезопасить их от сильного ветра. Ребята объяснили свое поведение тем, что хотели, чтобы на фото выглядело, будто их головы находятся в пасти у зверя.

На первый взгляд безобидные проделки подростков заметила одна из сотрудниц центра ветеринарной помощи. Когда женщина вышла на улицу, она начала кричать на ребят, а одного из них, сначала схватила за руку (от этого, вероятно, на руке остались кровоподтеки), а затем ударила его рукой по голове.

Скриншот из паблика "Инцидент Барнаул"

После этого женщина и подростки оказались внутри помещения ветеринарного центра. Там сотрудница учреждения продолжала выговариать детям за то, что они якобы порвали рекламный баннер, а подростки в свою очередь сказали ей, что она не имеет права себя так вести и потребовали, чтобы она их отпустила. На этом видео обрывается.

Мы связались с центром ветеринарной помощи «Абсолют» с тем, чтобы получить комментарий женщины, которая оказалась вовлечена в этот конфликт. Нам обещали, что ей передадут нашу просьбу, но ответного звонка мы пока так и не дождались.

Также пока не известна реакция родителей пострадавшего мальчика. Вполне вероятно, они будут защищать права своего ребенка в суде.

Тем временем, в Следственном управлении СК России по Алтайскому краю сообщили, что по факту случившегося началась доследственная проверка.

Наряду с этим произошедшее активно обсуждают в комментариях к сообщению подписчики паблика «Инцидент Барнаул». Бросается в глаза, что едва ли не большинство комментариев имеют негативный настрой по отношению к детям. Многие поддерживают действия женщины, которая ударила ребенка.

– Детей надо воспитывать. И даже таким образом, если сами не понимают, – написала Ольга Ботнарь. Стоит отметить, что это один из самых безобидных комментариев, которые написаны не в пользу детей.

Нашлись и те, кто встали на сторону ребятишек.

– Я считаю, что в данной ситуации не права женщина! Баннер не порван! Мальчишки просто сфотографировались и ничего криминального не сделали! Никакого права поднимать руку на него она не имела! – написала Анастасия Пика.

«Комсомольская правда» будет следить за тем, чем закончится эта непростая ситуация.