Группа из четырех туристов терпит бедствие в горах Алтая

СЕГОДНЯ 17:08 2018-08-12T17:10:33+03:00

У туристов еще есть еда, а для воды они топят лед Фото: предоставлено пресс-службой

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Группа из четырех туристов из Кемерова подала согнал SOS из Усть-Коксинского района Республики Алтай. Сейчас они находятся на горной вершине Ак-Кем.

Вершина Ак-Кем находится на высоте 4100 метров. Именно там сейчас находятся туристы, которым требуется помощь спасателей, но к ним не могут добраться из-за непогоды - в том районе идет дождь, местами переходящий в снег и все это сопровождается сильным ветром.

В Сибирском региональном центре МЧС сообщают, что сигнал SOS туристы подали по спутниковому телефону. До настоящего момента их восхождение проходило хорошо, но затем на месте стоянки погода внезапно испортилась: подул сильный ветер, который унес палатку с вещами и всем снаряжением. Сейчас мужчинам негде согреться, и вдобавок к этому самостоятельно они не могут спуститься с горы.

Отправлять к терпящим бедствие туристам спасателей в пеший путь тоже не имеет смысла, так как в лучшем случае они будут добираться до них как минимум трое суток и это только до горы, а восхождение вовсе невозможно из-за непогоды: порода обледенела.

- Если погода в горах нормализуется, вылет вертолёта мы можем планировать не ранее утра 13 августа. Все меры, которые возможно предпринять экстренно, предприняты. К эвакуации готовы и техника и спасатели, но ситуация для спасательной операции в настоящее время крайне неблагоприятна. Туристам необходимо держаться. Они находятся на постоянной связи с сезонным спасательным постом, который находится у подножия горы, и получают рекомендации по выживанию в экстремальных условиях, - говорит старший оперативный дежурный Сибирского регионального центра МЧС России подполковник Александр Боровицкий.

По состоянию на настоящий момент с группой туристов налажена телефонная связь. Каждые три часа они созваниваются со спасателями. Пострадавшие сообщили, что травм у них, к счастью, нет. Они все же смогли соорудить себе кое-какое укрытие, где будут отсиживаться от непогоды. На ближайшее время у них есть продукты, а воду они получают изо льда.

-Главное, не ограничивать себя в питье, а вода у них есть. В горах фактически зима, можно растопить лёд. Обезвоживание туристам не грозит. Насколько мы понимаем из общения, туристы опытные, понимают, где находятся, и также предпринимают усилия, чтобы продержаться до прихода помощи, - говорит начальник Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России Владимир Овсиенко.

Как только погода улучшится, на помощь туристам направят вертолет Ми-8. Сейчас его переводят из Красноярска в Кемерово, чтобы как можно быстрее вылететь на место бедствия.

Руководство Сибирского регионального центра МЧС России держит данное происшествие на особом контроле.