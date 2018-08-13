2018-08-12T21:42:31+03:00
Экономика

Барнаульцы на свою зарплату могут купить 513 литров АИ-92

Алтайский край занял 78 место в рейтинге доступности бензина
Дарья САВЕНКО
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Алтайский край оказался в хвосте рейтингаАлтайский край оказался в хвосте рейтингаФото: Олег УКЛАДОВ
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Алтайский край занял 78 место в рейтинге доступности бензина для населения, которое составило агентство «РИА Рейтинг». На среднюю зарплату житель Алтая может купить чуть более 500 литров бензина. Ситуация в ближайшие полгода не улучшится, а после Нового года и вовсе произойдет очередной рост цен.

В хвосте

Рейтинг основывался на данных Росстата. Специалисты рассчитали объем бензина марки АИ-92, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов. Доступный объем бензина определился путем деления чистой среднемесячной зарплаты в регионе за период с июня 2017 года по май 2018 года на региональную цену бензина в середине июля 2018 года. Таким образом, Алтайский край оказался в хвосте рейтинга – жители нашего региона могут купить только 513 литров бензина. В среднем, стоимость АИ-92 в середине июля достигла 40,33 рубля. По сравнению с началом года, его цена повысилась на 10%. Учитывая, что средняя зарплата в Алтайском крае составляет примерно 24 тысячи рублей, «бензиновому рейтингу» доверять можно.

Что касаемо соседних регионов, то Новосибирская область заняла в рейтинге 31 место. Там на среднюю зарплату жители могут купить 734 литра бензина. В среднем, стоит он там 40,29 рублей, что на 9,1% больше, чем с начала года. Кемеровская область поднялась еще выше и заняла 29 место. При средней цене бензина в 40,10 рублей зарплаты хватит на 748 литров АИ-92. Его стоимость также подросла на 8,9% за полгода.

Первые три позиции в рейтинге заняли Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Чукотский автономный округ. Там на среднюю зарплату купить можно 2010, 1600 и 1599 литров бензина соответственно. Интересно, что в Чукотском автономном округе с начала года АИ-92 не подорожал и держится на уровне в 52 рубля, в Ямало-Ненецком автономном округе – 40,40 рублей, что выше, чем в январе на 4,4%. В Москве бензин подорожал с начала года на 10,4% и достиг в июне 42,36 рублей.

В самом хвосте рейтинга оказалась Республика Дагестан, где купить на среднюю зарплату можно 457 литров бензина при его стоимости в 44 рубля. Подорожал он там с начала года на 11,6%.

Рост цен и отказ от машин

Рост цен заставляет некоторых отказаться от автомобиля, считает вице-президент Российского топливного союза, депутат АКЗС Юрий Матвейко.

– Машин на дорогах стало меньше и это напрямую связано с ростом цен на бензин. Люди считают каждую копейку, и нередко отказываются от автомобиля. В Европе уже давно соседи вместе едут на одном автомобиле за продуктами в супермаркет. Я думаю, что и мы к этому можем прийти рано или поздно, – говорит собеседник. – Но всегда есть те, кому машина нужна вне зависимости от стоимости бензина, даже если цены повысятся до 50 или 60 рублей.

В настоящий момент стоимость топлива колеблется, а рост ожидается после Нового года.

– В свете последних событий – повышения курса доллара и евро, цены на топливо могут незначительно колебаться, потому что нефтяникам сейчас выгоднее продавать его за пределы России. Я думаю, что до Нового года глобальных изменений не произойдет. Что не скажешь о начале 2019 года. Там серьезно изменится политика государства – вернутся те ставки акцизов, которые были до 1 июня 2018 года, и соответственно произойдет рост оптовых цен – более четырех тысяч рублей за тонну бензина и трех – дизельного топлива, – говорит Матвейко. – Если Министерство финансов и Правительство России не введет и не установит новые плавающие акцизы, то, я думаю, что с нового года у нас будут не очень приятные изменения с ценами на бензин.

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