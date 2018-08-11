Как разным знакам зодиака провести день солнечного затмения

СЕГОДНЯ 07:24 2018-08-11T07:24:55+03:00

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11 августа 2018 года состоится редкое астрономическое явление - частичное солнечное затмение. Оно станет последним в чреде затмений этого года и, по словам специалистов, может принести в жизнь многих значимые перемены. Прогнозом о том, как повлияет солнечное затмение 11 августа 2018 года на разные знаки зодиака поделилась алтайская парапсихолог Лариса Алексеева.

Овен (21 марта -20 апреля)

Представители этого знака должны во всем рассчитывать исключительно на свои силы. К этому им не привыкать. Если вы все сделаете правильное, то любое дело, которым вы будете заняты в день солнечного затмения, принесет вам хорошие результаты. И все же есть на субботу некоторые ограничения, которые касаются, прежде всего, дел сердечных. Невзирая на то, что вас тянет на любовные авантюры, постарайтесь сильно не рисковать.

Телец ( 21 апреля - 20 мая)

Частичное солнечное затмение связано с важными переменами в материальном плане. И перемены эти будут позитивными. Кроме того, вы будете чувствовать любовь, внимание и заботу окружающих. Сейчас можно немного расслабиться, то предпочтение рекомендуется отдать активному виду отдыха.

Близнецы (21 мая -21 июня)

Вы, как и многие другие знаки зодиака, должны приготовиться к интересным событиям в своей жизни. Ваши желания сейчас напрямую зависят от того, насколько активно вы двигаетесь к их реализации. В день затмения нельзя демонстрировать эгоизм. Научитесь находить с окружающими общий язык, и вы сможете впустить в свою жизнь влиятельных людей, которые вскоре помогут вам с вашими наполеоновскими планами.

Рак (22 июня - 22 июля)

Представители данного знака будут удивлены, узнав, какое количество возможностей откроется им во время солнечного затмения. Приятные сюрпризы не за горами, но без доли негатива не обойтись. Все же сейчас вокруг Рака много людей, которые им постоянно завидуют. Не хвастайте своей везучестью, делитесь сокровенным исключительно с проверенными людьми.

Лев (23 июля - 23 августа)

За счет солнечного затмения Львы почувствуют прилив жизненных сил. Многим захочется резко изменить свой путь, но спешка сейчас ни к чему. Двигайтесь медленно, но уверенно. Неважно будете вы идти к поставленной цели одни или в компании с верным другом, вы обязательно достигнете того, к чему стремитесь.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Для Девы солнечное затмение будет периодом относительно спокойным. Если вам хочется заявить о себе, можете смело это делать, только не ждите, что за это вы получите в награду деньги или славу. Суббота – прекрасное время для того, чтобы завести полезные знакомства.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Частичное солнечное затмение принесет в жизнь Весов необычные, яркие и судьбоносные встречи. 11 августа Весы окажутся в центре внимания, все будут восхищаться их талантами и достижениями. А вот устраивать «разбор полетов» со второй половинкой не стоит. Любая мелочь сейчас может стать настоящим скандалом впечатляющих масштабов.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Представители этого знака четко поймут, к чему они хотят двигаться, какой курс им стоит взять. Они могут и должны записать свою мечту на листе бумаги. Такой простой ритуал в день солнечного затмения позволит им стать на шаг ближе к желаемой цели. Сейчас стоит настроиться на волну позитива, не поддавать негативному мышлению, находить в любой ситуации свои плюсы. Скорпионы может поработать над собой и это скажется на его жизни. Возможно, для некоторых 11 августа станете началом чего-то нового. И все же произойдет это только с теми, кто успешно пройдет проверку Леди Фортуны.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Не бойтесь действовать медленно и осторожно. Именно такую позицию стоит занять на время солнечного затмения. Не стремитесь быть Юлием Цезарем, который все делал одновременно. Сосредоточьтесь на главном. Легкомысленным представителям этого знака стоит действовать максимально предусмотрительно, контролируя себя. Перенесите важные разговоры со второй половинкой на другой день. Возможно, за счет солнечного затмения проблемы между вами решатся сами по себе и вам вовсе не придется поднимать неприятные темы.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Кажется, что в день солнечного затмения жизнь Козерога станет сплошной сказкой, доброй и прекрасной. Не стоит отпугивать леди удачу, никуда не торопитесь, бытовые проблемы никуда от вас не уйдут. Астрологи советуют этот время посвятить себе. Проведите день в компании любимых людей, выберитесь на природу.

Водолей ( 21 января - 20 февраля)

День солнечного затмения для Водолея – время озарения. Но не стоит слепо полагаться на свою интуицию, все же сейчас она точно вам не поможет. Сейчас вы сможете заняться духовными практиками, развить свой дар ясновидения. Не торопитесь предсказывать будущее близких, подумайте о том, что вы предчувствуете в своей жизни. В субботу следует выбрать полезными занятиями, а лишь потом стоит отдохнуть, собраться вместе с родными, чтобы насладиться солнечным затмением.

Рыбы ( 21 февраля - 20 марта)

Не бездействуйте. Это главный совет профессионалов. 11 августа желательно посвятить себя благотворительности. Запустите бумеранг добра, чтобы позже поймать его в тот момент, когда это вам больше всего необходимо. Если кто-то собирается с вами ссориться, не нервничайте, вы сможете легко отыскать золотую середину, которая устроит абсолютно всех.