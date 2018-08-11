Где и как увидеть солнечное затмение в Барнауле 11 августа
11 августа 2018 года жители алтайского края смогут наблюдать частичное солнечное затмение. Солнце будет скрыто Луной на 20%. Если не подведет погода и небо не окажется затянуто облаками, то вечером 11 августа жители Барнаула смогут увидеть солнечное затмение. Оно начнется в 16.40 по местному времени и продлится до 18.12.
- 11 августа с 17:00 до 18:00 мы организуем открытую астрономическую площадку, на которой будет установлен телескоп, - рассказали в Барнаульском планетарии.
Для тех, кто не знает Барнаульский планетарий находится на адресу - пр. Сибирский, 38, тел.для справок - (3852) 61-10-65.
Кроме того, Алтайский педуниверситет также планирует выставить возле своего учебного корпуса на проспекте Социалистическом телескоп с помощью которого можно будет понаблюдать за редким астрономическим явлением.
Подсказка КП
Через что лучше смотреть на солнечное затмение
- Через солнцезащитные очки (в идеале лучше сразу через двое или трое очков)
- Через закопченный кусочек стекла
- Через рентгеновский снимок
- Через маску сварщика
- Через компьютерные дискеты