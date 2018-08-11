Где и как увидеть солнечное затмение в Барнауле 11 августа

СЕГОДНЯ 06:34 2018-08-11T06:35:30+03:00

Затмение начнется в 16.40 по местному времени и продлится до 18.12. Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Изменить размер текста: A A

11 августа 2018 года жители алтайского края смогут наблюдать частичное солнечное затмение. Солнце будет скрыто Луной на 20%. Если не подведет погода и небо не окажется затянуто облаками, то вечером 11 августа жители Барнаула смогут увидеть солнечное затмение. Оно начнется в 16.40 по местному времени и продлится до 18.12.

- 11 августа с 17:00 до 18:00 мы организуем открытую астрономическую площадку, на которой будет установлен телескоп, - рассказали в Барнаульском планетарии.

Для тех, кто не знает Барнаульский планетарий находится на адресу - пр. Сибирский, 38, тел.для справок - (3852) 61-10-65.

Кроме того, Алтайский педуниверситет также планирует выставить возле своего учебного корпуса на проспекте Социалистическом телескоп с помощью которого можно будет понаблюдать за редким астрономическим явлением.

Подсказка КП

Через что лучше смотреть на солнечное затмение

- Через солнцезащитные очки (в идеале лучше сразу через двое или трое очков)

- Через закопченный кусочек стекла

- Через рентгеновский снимок

- Через маску сварщика

- Через компьютерные дискеты