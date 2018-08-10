Головомойка с автомойкой: что хотят построить в Барнауле в районе площади Спартака

СЕГОДНЯ 04:00 2018-08-09T14:24:10+03:00

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Появление непонятного железного каркаса в исторической части города (возле «Марии-ра» в районе площади Спартака) взбудоражило жителей Барнаула. Уж очень он не вписывается в архитектурный ансамбль Демидовской площади. Как выяснилось, на этом месте планируют построить автомойку самообслуживания. Как рассказал «Комсомольской правде» представитель сети автомоек самообслуживания Formula22, разрешение на это сооружение есть, да и само оно будет выглядеть сдержано и лаконично. К тому же объект не является капитальным – у него нет фундамента, то есть разобрать его можно в считанные дни.

– Никакие сваи забиваться в землю не будут. На асфальт делается песчаная подготовка, раскладываются заводские плиты, на которые прикручивается на болтах каркас, и таким образом мы никак не повредим существующее там асфальтовое покрытие, - говорит собеседник. – Главные плюсом такого строения является то, что на его демонтаж потребуется несколько дней.

Все законно

По словам представителя сети, участок, на котором вскоре появится автомойка, есть все необходимые документы.

- Мы абсолютно не нарушаем законодательство и ничего плохого в исторической части Барнаула делать не собираемся. Строительство временных объектов регламентируется иначе, чем капитальных, и согласования для этого не требуются. Учитывая такой общественный резонанс, мы немного подкорректируем внешний вид автомойки, чтобы она хорошо вписывалась в архитектурный ансамбль. Дизайн будет выполнен архитекторами в соответствии с дизайном окружающих зданий, - подчеркнул он.

Фото Игоря Янцена

Действительно, на публичной кадастровой карте земельный участок по адресу: Ползунова, 52 предназначен «для эксплуатации автомойки с магазином». Поставили на учет этот участок еще 20 лет назад, а буквально два месяца назад в Государственный кадастр недвижимости внесли изменения. Какие – узнать просто так нельзя, за эти сведения Росреестром взимается плата.

Удобство и дешевизна

Собеседник отметил, что решение об открытии автомойки связано с тем, что в старой части Барнаула таких объектов мало. Помимо этого, с каждым годом автомобилей на дорогах становится все больше, и ухаживать за ними необходимо регулярно.

- Мы решили открыть автомойку там, где она, по нашему мнению, необходима. Например, грязный автомобиль заезжает в Барнаул, едет по городу, поднимая еще большую пыль, и наконец, находит где-нибудь в спальном районе автомойку, где машину можно привести в порядок. Посыл у нас простой – заехал в город, помой и дальше езжай чистый, - говорит собеседник. – Также она стоит на пути работающих людей, который из центра едут домой на Змеиногорский тракт, где тоже практически нет автомоек.

Антон уверен, что удобство в использовании, невысокая стоимость, порядка 200 рублей, а также небольшое время на помывку машины, сделают автомойку популярной.

- Если она станет популярной, то это значит, что мы сделали хорошее дело для жителей и гостей Барнаула, но если нет, то мы будем первыми инициаторами по ее закрытию, - заключил Антон.

А будет ли автомойка?

Между тем, автомойка на Демидовской площади может даже не открыться – региональное управление государственной охраны объектов культурного наследия выступило против ее строительства. Они потребовали от комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула отозвать разрешение на строительство, а затем снести постройку, которая возводится на Ползунова, 52.

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