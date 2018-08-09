2018-08-09T09:31:54+03:00
Общество

Барнаульская пенсионерка отсудила 190 тысяч рублей за переломанные автобусом ноги

Водитель ехал с открытыми дверями
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Водителя оштрафовали на 14 тыс. рублей.Водителя оштрафовали на 14 тыс. рублей.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Барнауле 63-летняя пенсионерка отсудила 190 тыс. рублей у перевозчика за падение из автобуса. Все произошло еще в прошлом ноябре прошлого года, на днях суд вынес решение.

- Автобус подъехал к остановке «Дом Союзов» на проспекте Ленина. Не успели люди толком войти, мужчина, не закрыв двери начал движение. В результате пожилая женщина не удержалась и выпала из салона, при этом пенсионерка попала под колеса, - сообщает краевая прокуратура.

Жительница Барнаула сильно ударилась головой, колесами ей сильно повредило ноги – один из переломов оказался открытым. Несколько недель она провела в больнице, но полного выздоровления так и не наступило. Женщина решила обратить в суда и подала иск на 300 тыс. рублей.

- Боль в травмированных частях тела до сих пор не утихает и постоянно о себе дает знать, что ее морально изматывает, она постоянно плачет, у нее подавленное настроение, - аргументировал претензию адвокат. – Кроме того, у нее появились постоянные головные боли и бессонница, также у женщины появился страх ездить в автобусах.

Ленинский районный суд Барнаула встал на сторону пенсионерки и обязал «БарнаулПассажирТранс» выплатить ей компенсацию морального вреда в размере 190 тыс. рублей, а также еще 10 тыс. рублей расходов на оплату услуг представителя в суде.

Перевозчик пытался снизить сумму выплаты до 100 тыс. рублей, убеждая суд, что правонарушение было неумышленным, а пенсионерка и без того получила 441 тыс. рублей от страховой компании. Но судья апелляционной инстанции оставил решение без изменений.

Водителя автобуса признали виновным в нарушении правил дорожного движения и оштрафовали на 14 тыс. руб.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Весть о смерти педофила, который 10 лет насиловал маленьких мальчиков на Алтае, не подтвердилась
Высокий тестостерон – высокая потенция!
Принцессу Укока бесплатно покажут посетителям Национального музея на Алтае
Житель Бийска насиловал маленькую падчерицу
Селянин вырубил деревьев на несколько сотен тысяч рублей
Жительница Бийска укусила полицейского, защищая свою машину
Футбольный турнир в память о Геннадии Смертине пройдет в Барнауле
Улицу Льва Толстого ремонтируют в Барнауле
Юные алтайские ученые открыли звезды
Олимпиада сельских спортсменов стартовала в Алтайском крае
Рельс 1897 года выпуска нашли в Барнауле в районе вокзала
На Алтае готовятся к 100-летию Михаила Калашникова
30 млн рублей потратят на пожарную безопасность больниц Алтайского края
Полицейские задержали угонщика раньше, чем пострадавший узнал о ЧП со своим автомобилем
Горнолыжный комплекс за 22 млн рублей продают на «Бирюзовой Катуни»
Алтайская легкоатлетка вышла в полуфинал чемпионата Европы
Виктор Томенко встретился с ведущими программистами края
Городские власти опровергли слухи о закрытии библиотек в Барнауле
Строящуюся автомойку в историческом центре Барнаула могут снести
В Барнауле начали ремонтировать дом, пострадавший от урагана
Погода на 9 августа 2018 года в Алтайском крае: дождь и гроза
Троих туристов эвакуировали вертолетом в горах Республики Алтай
"Алтайэнерго" внедряет собственную сенсорную сеть и GSM-контроллеры
Барнаульская легкоатлетка выступит 8 августа в Берлине
В Барнауле на месяц перекроют участок Антона Петрова
В Барнаульском зоопарке родился 33-й детеныш
На Алтае мужчина растлил 14-летнюю падчерицу
Барнаулец пострадал в ДТП с КамАЗом в Республике Алтай
Барнаулец обратился в брокерскую компанию и лишился 56 тысяч рублей