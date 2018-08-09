Барнаульская пенсионерка отсудила 190 тысяч рублей за переломанные автобусом ноги

СЕГОДНЯ 09:08 2018-08-09T09:31:54+03:00

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В Барнауле 63-летняя пенсионерка отсудила 190 тыс. рублей у перевозчика за падение из автобуса. Все произошло еще в прошлом ноябре прошлого года, на днях суд вынес решение.

- Автобус подъехал к остановке «Дом Союзов» на проспекте Ленина. Не успели люди толком войти, мужчина, не закрыв двери начал движение. В результате пожилая женщина не удержалась и выпала из салона, при этом пенсионерка попала под колеса, - сообщает краевая прокуратура.

Жительница Барнаула сильно ударилась головой, колесами ей сильно повредило ноги – один из переломов оказался открытым. Несколько недель она провела в больнице, но полного выздоровления так и не наступило. Женщина решила обратить в суда и подала иск на 300 тыс. рублей.

- Боль в травмированных частях тела до сих пор не утихает и постоянно о себе дает знать, что ее морально изматывает, она постоянно плачет, у нее подавленное настроение, - аргументировал претензию адвокат. – Кроме того, у нее появились постоянные головные боли и бессонница, также у женщины появился страх ездить в автобусах.

Ленинский районный суд Барнаула встал на сторону пенсионерки и обязал «БарнаулПассажирТранс» выплатить ей компенсацию морального вреда в размере 190 тыс. рублей, а также еще 10 тыс. рублей расходов на оплату услуг представителя в суде.

Перевозчик пытался снизить сумму выплаты до 100 тыс. рублей, убеждая суд, что правонарушение было неумышленным, а пенсионерка и без того получила 441 тыс. рублей от страховой компании. Но судья апелляционной инстанции оставил решение без изменений.

Водителя автобуса признали виновным в нарушении правил дорожного движения и оштрафовали на 14 тыс. руб.