Фестивали сыра и меда на Алтае: программа мероприятий

СЕГОДНЯ 08:33 2018-08-09T09:01:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Праздник «Сырная деревня»

Когда: 11 августа с 11.00.

Где: Алтайский край, Алтайский район, село Куяган (в 130 км от курорта Белокуриха и в 50 км - от райцентра Алтайское).

Гастрономический фестиваль пройдет в селе Куяган - местечко, расположенное между двумя живописными хребтами. Именно здесь находится один из старейших сырзаводов края. Гостей ждет не просто гастрономический фестиваль, а настоящий рай для фанатов сыра и вкусной натуральной еды. Это будет настоящий праздник живота - уникальная возможность попробовать великое множество самых вкусных сортов сыра в одном месте!

- В «Сырной деревне» будут представлены безупречно экологичные сыры неповторимого вкуса, сделанные из алтайского «альпийского» молока. Их выпускают старейший Куяганский и Алтайский маслосырозаводы, а куяганский фермер в прошлом году наладил выпуск сыра качотта по итальянской технологии, - рассказывают организаторы.

Ну а хозяюшки села Куяган удивят гостей необычными блюдами по уникальным рецептам староверов и кумандинцев. Не обойдется дело и без знаменитых вареников с сыром.

Кстати, по традиции на «Сырной деревне» проходит множество потешных конкурсов и сырных квестов. Главным призом станет, конечно же, его величество сыр! Чтобы получить вкусный подарок, одним для этого придется десятки раз поднять тяжеленную головку сыра размером с автомобильное колесо, другим - впрячься в телегу, третьим - биться на мешках с сеном…

«Сырная деревня» проходит в Куягане каждый год. За день праздника здесь «разлетается» тонна сыра.

На фестивале будет работать детская площадка с аттракционами и пони, ярмарка натуральных алтайских продуктов - в Куяган везут мед с предгорных пасек, выращенное на деревенских подворьях и пантовую продукцию мараловодческих хозяйств, ряды с сувенирами ручной работы, спортивные состязания и т. д.

Поэтический костер в Куягане

Когда: 11 августа.

Тел. для справок: 8-903-958-1702.

Цена: размещение в домиках - 350 руб./чел., место под палатку - 100 руб., экологический сбор - 30 руб.

Если вы решите поехать на Первый поэтический костер «Звезды Алтая», то романтический вечер вам точно обеспечен. Звездное небо, шум реки, гитары, поэзия, барды…

- К участию приглашаются все желающие! - говорят организаторы. - После 23.00, когда закончится сырный фестиваль, соберемся вокруг костра на открытый микрофон.

Кстати

✔ В 2017 году победитель сырного конкурса поднял сырную головку (ее вес был 17 кг!) 71 раз, удерживая над головой по

30 секунд. В качестве награды ему вручили эту самую сырную головку.

✔ В 2014 году на «Сырной деревне» побывал Виктор Гончаренко, ведущий кулинарного шоу «Язь против еды» (телеканал «Россия 2»). После он так отзывался о празднике:

- Все было отлично, переполнено дружелюбием. Хорошая самодеятельность, еда, которая не вызывает никакого сомнения. Нет комаров и мошек, экология, чистота - вся Европа за этим гонится.

Фестиваль «Медовый Спас на Алтае»

Праздник меда на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ

В народе говорят - на этом фестивале словно медом намазано! А ведь оно так и есть! Более ста пчеловодов из десятков районов края собираются на единой площадке - таким размахом выставки-продажи пока не могут похвастаться другие регионы Сибири.

Фестиваль «Медовый Спас на Алтае» - это веселый праздник с песнями, танцами, разными интересными обрядами, спортивными состязаниями, конкурсами, выставкой-продажей меда и пчелопродукции.

- Почти весь август сертифицированные медовики напрямую торгуют на двух площадях Барнаула. А в день Медового Спаса (он же День алтайского пчеловода) ярмарка превращается в праздник и охватывает остальные города края, - рассказывают организаторы.

В этот день пчеловоды показывают гостям фестиваля, как устроены ульи, укладывают поспать на пчелиных домиках для оздоровления, угощают медом, отвоевывая голоса на конкурсе «Народное признание». Конкурс по откачке меда выявляет профи среди пчеловодов, а «Новинка года» - самого изобретательного производителя продукции на основе меда. Детей на празднике развлекают конкурсами и одаривают сладкими угощениями, а медовый урожай освящают по православным канонам.

Гости фестиваля смогут попробовать десятки сортов меда нового урожая и потом купить то, что понравилось. Также пасечники расскажут о полезных свойствах пчелопродукции - перги, воска и пыльцы, настоек из подмора, прополиса и прополисных холстиков. Здесь же можно будет запастись новинками - бальзамами, медовухой на березовом соке, косметикой на меду и травах, десертами и напитками на основе пчелопродукции.

Кстати, прошлым летом фестиваль «Медовый Спас на Алтае» вошел в десятку наиболее популярных у российских туристов гастрономических фестивалей (данные аналитического агентства «ТурСтат»).

Программа медового фестиваля

Когда: 14 августа.

Где: пл. Сахарова.

10.00 - 18.00 - Ярмарка алтайского меда, продукции пчеловодства, натуральных алтайских продуктов и изделий алтайских ремесленников.

11.00 - 12.00 - Официальная церемония открытия. Награждение активных участников Фестиваля алтайского меда, лучших пчеловодов региона.

12.00 - 15.00 - Развлекательная программа.

13.00 - 14.00 - Работа детской площадки. Подведение итогов детских конкурсов.

Награждение победителей.

12.00 - 14.00 - Проведение конкурса «Народное признание» - дегустация меда урожая 2018 года.

14.00 - 14.30 - Подведение итогов конкурса «Народное признание».

14.00 - 15.00 - Проведение профессионального конкурса «Лучший мед Алтая».

14.30 - 15.30 - Проведение конкурсов и лотереи «Медовый запас» для гостей праздника.

15.30 - 16.00 - Закрытие праздника.

Кстати

Фестиваль летнего благоденствия

Когда: 11 августа.

Где: Алтайский край, Немецкий национальный район, село Подсосново.

Sommerfest - это традиционный немецкий праздник, Фестиваль летнего благоденствия. На Фестивале летнего благоденствия можно будет познакомиться с традициями этнических немцев и отведать их национальные блюда.

В Зоммерфесте участвуют потомки немецких переселенцев из нескольких сел района и делегации национальных общин из других краев и областей. Гости праздника могут поучаствовать в немецких народных танцах, научиться готовить традиционные блюда. Многие угощения варят здесь же, прямо на улице на открытом огне.

Во время праздника обязательно проходят разные конкурсы - толкание пенька и метание валенка, конкурсы любителей пива. На Зоммерфесте можно блеснуть эрудицией и размять мускулы, послушать концерт и потанцевать на дискотеке, попрыгать через костер и посмотреть на праздничный салют.

- В 18.00 начнется праздничная концертная программа Sommerfest с народными играми и конкурсами. Ближе к сумеркам на сцену выйдут самодеятельные коллективы Немецкого национального района, а на финальной дискотеке можно будет отплясывать до четырех часов утра, - рассказали в Алтайтурцентре.