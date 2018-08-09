Барнаульские эксперты: Лестница на набережной Оби может обрушиться

СЕГОДНЯ 04:00 2018-08-08T19:49:27+03:00

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Участники Сибирской ассоциации дизайнеров и архитекторов (САДА) провели повторную проверку набережной Оби в Барнауле. Ее состояние повергло их в шок.

Напомним, первая проверка состоялась чуть больше месяца назад. Тогда участники Ассоциации нашли немало недочетов на новой набережной. Первое, на что они обратили внимание, так это отсутствие ливневки. Из-за этого воде со склона уходить некуда, и она стекает прямо на прогулочную часть. Как оказалось, и с прогулочной части ей деваться некуда. Сотрудники, работающие на набережной, признаются, что огромные лужи здесь – это уже практически нормальное явление.

Ливневку так и не сделали, и кусты не прижились.Фото: Анна СЕМИНА

- Прошел тут как-то ливень, так прямо посреди набережной, от кафе до туалета, была огромная лужа. Еле обойдешь, - говорят они.

- Наш город находится в зоне риска. В том плане, что он стоит на горе и возможны оползни. К примеру, если неделю будет лить дождь, то от набережной ничего не останется, - подхватывает Арсений Нетесов, руководитель Барнаульского отделения Сибирской ассоциации дизайнеров и архитекторов.

​Не самый приятный факт, если учесть какие деньги были потрачены на все это.

Плитка до сих пор в цементе и краскеФото: Анна СЕМИНА

Лестница «поехала»

Что касается той самой плитки, куда стекается вода, то и с ней до сих пор не все в порядке: все также в краске и цементе, а кое-где образовались провалы. Самый страшный – на одном из уровней лестницы, ведущей с набережной в Нагорный парк. В прошлый раз такого не было, а сейчас между площадкой и ступенями образовалась щель сантиметров в пять.

На лестнице в Нагорный парк за месяц образовалась страшная дыраФото: Анна СЕМИНА

- Эта щель просто демонстрирует то, что нижняя часть лестницы отъезжает, – говорят специалисты. – Мы видим, что под тротуарной плиткой пустота, поэтому она деформировалась. В прошлый раз мы проходили здесь, осматривали, но такого не было. Сейчас же есть отступ от бордюра. Можно предположить, что подвижки начались, когда шли дожди.

По сути, если начнутся продолжительные ливни, то может сойти оползень, а вместе с ней обрушится лестница.

Проект набережной до сих пор вызывает много вопросовФото: Анна СЕМИНА

Не безопасно

С момента разрушительного урагана прошло полтора месяца, а нижняя часть набережной до сих пор огорожена предупредительной лентой. Напомним, там оторвана металлическая ограда, которая делает прогулки горожан вдоль реки безопасными. Да, это снимает часть ответственности с администрации города, но простых посетителей не остановит. Даже во время проверки там прогуливались горожане, несмотря на то, что перил, обеспечивающих безопасность нет. В июле все та же администрация Барнаула рапортовала, что к Дню города (9 сентября. – прим.ред.) устранит этот недостаток. До этого времени жителям и гостям краевой столицы предлагается лицезреть не самый приятный вид на отвалившиеся поручни.

Нижний ярус закрыт для посещения потому что перила не сделалиФото: Анна СЕМИНА

Кстати, аналогичные ограждения до сих пор есть не на всех террасах. Да и террасы не готовы к приему гостей – там уже больше месяца стоят раскопанными канавы для кабелей. Однако при этом есть ливневка, но и она без защитных барьеров.

Траншеи под кабели стоят так уже пол-летаФото: Анна СЕМИНА

На новой лестнице изменения тоже, скорее, в худшую сторону – ограждения, которые оторвало во время урагана, до сих пор не восстановлено и не огорожено, а это, опять же, не безопасно.

Из-под земли торчат непонятные троссыФото: Анна СЕМИНА

Плюсов почти нет

– После прошлой проверки мы составили аналитическую записку и распространили ее по СМИ. И вот спустя месяц вновь пришли на набережную, осмотрели ее и никаких изменений практически не нашли, а в некоторых местах стало даже хуже, - говорит Арсений Нетесов. – К примеру, состояние тротуарной плитки стало еще хуже как на лестнице, так и внизу. Соответственно, можно сделать вывод, что никаких мероприятий по устранению недостатков здесь не проводили. Да, мы видим, что на объекте происходят работы, но мы не знаем, по проекту ли они.

Оползень продолжает расширятьсяФото: Анна СЕМИНА

Еще один минус – обваливающийся грунт в начале набережной. Он есть и по сей день, только область обрушения стала шире. Декоративные кусты в большинстве своем не прижились и засохли окончательно.

Никаких изменений нет и по части доступности набережной и новой лестницы для маломобильных категорий граждан – инвалидов и родителей с детскими колясками.

- Также до сих пор никак не организована велодорожка, которая также есть по проекту. Рабочие продолжают устанавливать места для сидения не по технологии. В прошлый раз мы обратили на это внимание, но ничего не изменилось, а там, где места отдыха были повреждены во время урагана, они такими же поломанными и остались. На сегодняшний день мы видим, что сидения продолжают разрушаться, - добавляет Нетесов.

Из-за неправильного монтажа сиденья скамеек разваливаютсяФото: Анна СЕМИНА

Также на новой лестнице продолжает отваливаться плитка. Это, по мнению архитекторов, происходит по нескольким причинам. Во-первых, сам по себе материал использовался самый дешевый, а во-вторых, укладывалась плитка плохо. Как результат – сейчас она отпадает, а восстановлением никто не занимается.

На другой лестнице перила могут упасть в любой моментФото: Анна СЕМИНА

А вот плюсов от проверки оказалось не так много. Специалисты отметили, что набережную все-таки стали лучше чистить, а второй – на новой лестнице убрали разбитую во время урагана лавочку.

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