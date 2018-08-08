Самоубийство 25-летнего парня, которого подозревают в смерти школьницы, могли подстроить

СЕГОДНЯ 10:19 2018-08-08T11:04:21+03:00

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25-летний Данил Смирнов – главный подозреваемый по делу об убийстве 17-летней Маши Сазоновой (имя изменено) из села Усть-Кокса в Республике Алтай. 1 августа девушку нашли задушенной в машине. Она была привязана к автомобильной двери веревкой за шею.

Странный суицид

Полиция сразу разослала ориентировки с портретом Данила по подозрению в совершении преступления – накануне он вместе с Машей был на вечеринке по случаю дня рождения, ухаживал за понравившейся ему девушкой, а после, по словам очевидцев, увел ее в машину. Больше его в тот вечер никто не видел. На следующий день парня нашли мертвым рядом с домом. Предположительно, он свел счеты с жизнью, но родственники в это не верят.

Ориентировка попала в соцсети.Фото: со страницы vk.com/incident_brn

По обоюдному согласию

- Тело нашли в бане. Мы не знаем, как и что произошло. Но мы знаем Данила, который никогда бы на это не решился. Место, где его нашли, выглядело странно. Кроссовки Данила стояли аккуратно на пороге. Это совершенно на него не похоже, он всегда бросал обувь как попало. Его тело было прикрыто непонятно откуда взявшимся покрывалом – оно не наше. Да и стал бы человек укрываться, готовясь к смерти. Следователи даже не обратили на покрывало внимания, - рассказала тетя погибшего Ирина.

Изначально сообщалось, что девушку перед смертью изнасиловали, но пока эта информация не подтверждается. Предположительно, половой акт был по обоюдному желанию.

- Как это возможно? У моего ребенка все руки были ободраны, укусы были на лице и шее, на ноге ссадины, цепочка порвана. Она явно сопротивлялась, - говорит мама девушки Евгения.

Погибшая Маша Сазонова.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Если девушка отбивалась, на теле преступника должны были остаться следы борьбы. По словам тети погибшего парня, на теле Данила не было характерных царапин.

- Мы его осматривали, на теле были ссадины, но они старые, он ходил в лес и там мог пораниться. Лицо у него не было исцарапано, - говорит Ирина.

Возможно ли, что Данил ушел, когда Маша еще была жива? Ответа на этот вопрос пока нет. Стоит отметить, что на вечеринке были и другие мужчины. По словам следователей, они проверяют всех присутствующих, но пока версия, что школьницу убил Данил – основная. Иначе зачем невиновному парню сводить счеты с жизнью.

Кстати, с места преступления исчезла одежда Маши, на которой могли остаться следы, указывающие на преступника - вещи до сих пор не нашли. Под ногтями у девушки остались частицы кожи и крови преступника. Их отправили на экспертизу в Барнаул. Результаты будут готовы примерно через месяц.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

- В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будет дана оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, принятых ими мер по предупреждению преступлений против жизни и здоровья несовершеннолетних, - сообщает республиканский следственный комитет.

Комментарии читателей

История убийства Маши Сазоновой и смерти Данила Смирнова вызвала противоречивые отзывы. Публикуем некоторые из них:

- Убийцы привыкли чужую жизнь отнимать, а не свою. Наверняка замешаны парни другой подружки, к которой девушка на день рождения поехала, - пишет читатель.

- Очень удобно свалить вину на погибшего, он уже за себя не ответит, закрыть дело и жить спокойно дальше. Родственники даже молебен в храме заказать не могут только потому, что кому-то стало лень разбираться, кто в чем виноват. Проще оставить все, как есть, пусть ее изнасиловали, а он свел счеты с жизнью. Так проще. Люди, это наглая ложь! Тут все шито белыми нитками! – считает Ева.

- Скорее всего, парня тоже задушили, так же, как и девушку, а в дом уже принесли мертвого. Дальше дело нужно расследовать - ужас, что творится, даже со стороны видно, что все шито белыми нитками! Уйдут настоящие убийцы от наказания и дальше будут совершать преступления, - говорит другой пользователь.

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