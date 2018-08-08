В Барнауле разыгрался скандал вокруг пропавшего бюста покойного предпринимателя

СЕГОДНЯ 13:36 2018-08-08T13:43:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Барнаульский скульптор Михаил Кульгачев больше года добивается возвращения своей работы – бронзового портрета Тенгиза Данелии (бюст пропал при странных обстоятельствах из кафе «Камелот»). Вдова предпринимателя Нина Данелия называет скульптора аферистом и намерена оспорить авторство работы, если та найдется. У каждого из героев этой щепетильной истории своя версия событий.

Михаил Кульгачев: «Мою работу спрятали»

- С Тенгизом нас сблизил Пушкин, - вспоминает Михаил Кульгачев. - Тогда в конце девяностых образовалось сообщество энтузиастов, решивших на общественных началах сделать памятник поэту в Барнауле. Среди нас были писатели, архитекторы, музыканты, бизнесмены. Каждый вносил свою лепту.

Предприниматель Тенгиз Данелия, занимавшийся в то время цветметом, безвозмездно предоставил три тонны цветного лома.

Михаил Кульгачев - автор памятника А. С. ПушкинуФото: из личного архива героя(ев) публикации

- Потом, когда памятник был отлит, мы сидели все вместе в «Камелоте» у Тенгиза, все были расчувствованные, я ляпнул , что всех увековечу, - вспоминает автор памятника Пушкину в Барнауле.

После этого скульптор отлил в гипсе Юдалевича, Боженко, Родионова, Данелию и других членов «пушкиниского кружка». А вскоре стал их увековечивать в бронзе.

По версии Кульгачева, Тенгиз Данелия тогда решил купить свой бюст ко дню рождения.

- Я ему привез, сбросил цену с 350 до 200 тысяч рублей. Но спустя месяц Тенгиз смущенно сказал, что сын кредит взял, денег нет, и мы без обид увезли бюст обратно в мастерскую, где он стоял до 2016 года, - вспоминает скульптор. - Весть о смерти Тенгиза, конечно, для всех нас была ударом. В тот день мне позвонила Нина Ивановна, попросила: «Миша, привези бюст, пожалуйста, на похороны». Какой разговор, святое дело. Я привез его в «Камелот», попросил охранника занести. В тот момент я не задумывался взять какую-то расписку. Это было бы кощунством, унижением для меня требовать каких-то гарантий.

По версии скульптора, вдова Тенгиза Данелии сказала ему после, чтобы он не волновался за бюст и семья рассчитается, как только будет готов мемориал на кладбище.

Бюст Тенгиза Данелии на похоронах.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- А потом мне понадобилось взять его на выставку, я позвонил Нине Ивановне, и вдруг услышал: «Я посоветуюсь с сыном». Потом перезванивает, говорит, что сын не хочет отдавать, не желает, чтобы портрет отца стоял на выставке у туалета. Я опешил: позвольте, говорю, это же мой бюст. «Нет, - говорит она, в ответ, - он наш».

- Если бы они попросили я бы мог подарить, деньги не стояли во главу угла,- заметил Кульгачев. - Я делал памятник Пушкину бесплатно, другие работы дарил. Но здесь родственники Тенгиза повели себя агрессивно, и я пошел на принцип.

С тех пор началась тяжба. По этому поводу следствие уже несколько раз возбуждало и приостанавливало уголовное дело, где потерпевшим признан Михаил Кульгачев. Интересно, что сам предмет спора - бюст Тенгиза Данелии - загадочным образом пропал, и полиция пока не смогла его найти ни в «Камелоте», ни в доме у родственников покойного.

Нина Данелия: «Мои права полные - там лицо моего мужа»

Вдова бизнесмена не скрывает ненависти к скульптору Кульгачеву:

- Вся эта публика - поэты и писатели, кружатся вокруг бизнесменов с деньгами, каким был мой муж. Он их спонсировал неоднократно, а теперь Кульгачев устроил такую пакость после его смерти.

- Какая мелочность, ужас… - не сдерживает эмоций собеседница. - Нам делали очную ставку. Я ему так в глаза и сказала: «Мой муж вас всех кормил и поил. Вы хотите, чтобы после смерти делала это я? Но я этого делать не буду. У меня есть документы, доказывающие, как мой муж спонсировал вас всех нищих голодранцев, вы ели и пили за его счет.

Представители сообщества «пушкинистов» часто собирались вместе.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

По версии Нины Данелии, бюст Михаилу Кульгачеву не принадлежит, Данелия уже один раз выкупил его и теперь скульптор хочет получить деньги повторно.

На похороны мужа, по словам Нины Ивановны, она бюст не просила.

- Он привез сам, поставил в большом холле и ушел. Потом гроб вынесли, мы уехали, куда делся этот бюст, я не имею понятия. Проходит время, Кульгачев звонит: «Нина Ивановна, я заберу бюст?» Я ему говорю - во первых, это бюст не твой (я даже не в курсе была – на месте он или нет), бюст принадлежит нам. Но сказала, приезжай, забирай. Он приезжает, бюста нет. С этих времен он звонит и говорит: вы скрываете мою собственность.

Представители сообщества «пушкинистов» часто собирались вместе.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

По версии Нины Ивановны бюст могли вынести во время похорон.

- Было много людей. Среди них и те, кто металл принимал, - предполагает вдова бизнесмена. - Если он стоял бесхозный, могли его в сумочку положить и на металл сдать, искать бесполезно, как я понимаю. Прошло два года, следователи обыскали весь «Камелот», были в доме у меня и сына. Больше он никому не нужен. Нам, семье, зачем было бы скрывать собственное имущество. Если бы нашелся этот бюст, я бы попросила Кульгачева показать договор, на основании которого он работал с этим бюстом. Там и клейма авторского нет. Мои права полные – там лицо моего мужа. Ты носишься с ним по какому праву?

Как и Кульгачев, вдова заметила, что разговор мог бы быть другим, мирным.

- Если бы он приехал, Нина Ивановна давайте вместе найдем этот бюст и найдем ему достойное место расположения, к примеру в Литературном музее, это другой разговор был бы. А он кричит: «Я вас опозорю на весь город». Замучится позорить. Мы все достойные и заслуженные люди.

Взгляд со стороны: мнения алтайских пушкинистов

«Пушкинисты», среди которых был когда-то и Тенгиз Данелия, вспоминают его добрым словом и в растерянности от всей этой истории.

- Я никогда не думал, что так все обернется, - говорит Геннадий Васильченко, бывший исполнительный директор общества «Пушкин и поэт». - Возмущает больше всего клевета на Кульгачева со стороны родственников Тенгиза. Я знаю Михаила Алексеевича как самого порядочного человека, который трудился над памятником Пушкина безвозмездно…

Архитектор Сергей Боженко также считает ситуацию бесчестной.

- То, что Михаилу Кульгачеву не вернули художественную работу, я считаю, просто непорядочно. Я понимаю любовь к своему супругу, но любая работа, тем более художественная, неповторима и стоит больших денег. Это большие затраты художника физические, временные, денежные. Отливка в бронзе - это вообще суперсложно.

По мнению Боженко, все могло бы решиться миром:

- Мне кажется, если бы Михаила любезно попросили, он бы поплакал, поплакал и подарил, а когда вот так… В голове не укладывается

Инициатор движения поэт Сергей Сорока вспоминает о Тенгизе Данелии как о замечательном человеке.

- Помню, пришел к нему в "Камелот": ты хозяин кафе? "Да", - говорит. А не поставить ли нам памятник Пушкину? "Давай поставим!" Без его металла вряд ли бы что получилось. На девять дней я приходил в кафе его, чтобы прочитать стихи, ему посвященные. Разговаривал с сыном на улице, тогда в кафе были только самые близкие. Прочел стихи, видел и этот бюст сквозь окно, который там еще стоял.