Политик Никита Исаев: Из Сибири пытаются сделать «свалку»

СЕГОДНЯ 04:00 2018-08-07T15:35:51+03:00

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В рамках масштабного проекта "Реальная Россия" политик Никита Исаев едет по стране. Всего в июле постоянный соведущий программы «Внутренняя политика» на радио «Комсомольская правда» планирует остановки в 34 городах от Москвы до Южно-Сахалинска. По итогам поездки будет составлена и презентована на сайте движения «Новая Россия» интерактивная карта наиболее проблемных очагов российских регионов. 4 августа он посетил Барнаул.

Предполагается, что это путешествие позволит вскрыть ряд проблем, которых из Москвы не видно, так ли это?

- Меня часто упрекают, что я специально ищу проблемы, но это не так. Есть ряд регионов, где я вообще ничего условно негативного не увидел – в Мордовии, Тюмени, например. Некоторые регионы меня удивили. Я скорее пытаюсь понять, как люди живут. Какие у них проблемы, а не какие проблемы у страны. Хочу понять, какие у них настроения, что они думают о Москве, о соседях и так далее, - говорит Никита Исаев.

Какое впечатление произвел на Вас Алтай и Барнаул?

- Я не мог сегодня проехать к вам в редакцию (Короленко, 51 - прим.авт.) достаточно долго, потому что в центре города все вокруг перерыто, посреди дороги стоят знаки, указатели, которые сбивают с толку. Мне кажется, люди привыкли к этому милому хаосу. В городе много забавных вывесок, например, работает автомойка, а подъехать, по сути, нельзя – «кирпич» стоит. Я остановился в пансионате, который в лесной чаще находится. Там была свадьба, но вместо веселья люди молча бродили от дерева к дереву, никто не мог ответить, где же тут «ресепшн». Было очень смешно. А вообще тут хорошо – прохладно, комаров сейчас нет, люди приветливые.

Есть проблемы или особенности, которые встречаются в каждом регионе?

- Проблемы чаще внутреннего свойства – это тарифы ЖКХ и качество услуг, дороги, проблемы системы здравоохранения, алкоголизм, отток населения, развал инфраструктуры, коррупция. Отъезд «в космос» чиновников всех уровней. Индивидуальные вещи, конечно, тоже существуют. Мне кажется, на Алтае – это вопросы самоуправления. Есть вопросы использования природных ресурсов, вопрос «свалки», которую пытаются сделать в Сибири, на мой взгляд, в глобальном смысле этого слова – некое мусорное ведро, куда сваливают все плохое, чтобы очистить другие территории. Например, для центральной части России такая же «свалка» - Ивановская область, для Урала – Курган.

Вы посмотрели страну, с вашей точки зрения, какая перспектива в развития есть у Алтая?

- На мой взгляд, здесь не полностью раскрыт потенциал сельского хозяйства. С точки зрения жителя европейской части России, совершенно, не понятно, почему Алтай разделен на два региона. Я понимаю, что это сделано в угоду интересам разных групп влияния. Это глупость. Вы в результате не только синергии не получаете от совместной работы, но еще и конфликтуете, вставляете палки друг другу в колеса. Давно уже пора сделать единый край и определить точки развития большого Алтая – это туризм, сельское хозяйство, большой лесопромышленный комплекс, малый и средний бизнес.

Из Алтая уезжают люди, в первую очередь – молодежь, как эту проблему можно, по-вашему, решить?

- В таком патерналистском государстве как наше, это должны решить «старшие товарищи», власть. Если они этого не делают, то молодежь должна самоорганизоваться, провести общественную дискуссию, научиться оказывать давление на власть. Есть хороший пример в Челябинске. У них есть группа «Вконтакте», где они общаются, там 16 тыс. человек. Они считают, что тактика малых дел – лавочку старую покрасить, обратить внимание властей на неработающий перекресток и так далее – приносит свои результаты. Власть уже начинает их слушать. Здесь молодежи нужно сделать то же. Менять свой двор, город, развивать вопросы экологии, предпринимательские инициативы – это все возможно. Я, кстати, готов включиться в эту работу и предоставить интересные экспертные лекала, познакомить с ребятами в Челябинске, в Томске, которые развивают подобные инициативы.