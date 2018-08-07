Как приструнить пивнушку в жилом доме

СЕГОДНЯ 13:48 2018-08-07T13:52:52+03:00

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Вас достала шумная пивнушка в доме? Юрист Михаил Жуков в эфире радио «Комсомольская правда» - Барнаул» рассказал, как завуалированные под кафе пивные магазины заставить работать культурно или прикрыть вовсе.

Считайте столики

Прошло два года с тех пор, как депутаты АКЗС запретили работу псевдобаров в жилых домах. Однако жителям многоэтажек от этого не легче. Шума от подвыпившей публики питейных заведений меньше, увы, не становится.

Михаил Жуков заметил, что далеко не все пивные бары беспокоят граждан, а это значит, что наладить цивилизованную работу питейных заведений вполне реально. Было бы желание у владельцев этих заведений. А вот если этого желания нет, приструнить нерадивых продавцов алкоголя придется самим гражданам. При большом количестве обращений, говорит юрист, у слишком шумной пивнушки есть реальный шанс оказаться закрытой. Либо, в качестве второго шанса, есть возможность стать социально ответственным баром.

Прямого пути к закрытию пивного заведения, по словам юриста, нет, но «достать жалобами в полицию и в Роспотребнадзор» граждане могут. Хватило бы сил и желания.

Мордобои, пьяные крики – это повод обратиться в полицию. Другое дело, что не всегда можно доказать, что дебош устроен именно из-за посещения питейного заведения.

- Отойдет такой товарищ метров на 10-15 от пивного бара и попробуй, докажи, откуда он идет в таком состоянии и из-за чего решил поделиться своей радостью с окружающими, - пошутил юрист.

А вот несоответствие заведения уровню кафе доказать будет проще. С этой жалобой гражданам нужно обращаться в Роспотребнадзор. Например, по закону пивные бары в жилых домах должны быть оборудованы не менее, чем 6 столиками и 24 посадочными местами. Столов не досчитались? Пишите в ведомство.

Также в кафе должно быть не менее 2 туалетов – один для посетителей, второй для персонала. Сотрудники бара обязаны иметь на руках санитарные книжки, в которых отмечено прохождение санминимума с периодичностью 1 раз в полгода.

Чипсы рядом с рыбой? Жалуйтесь!

Обратите внимание на витрину с закуской для пива. Чаще всего она располагается в одном месте, это законом запрещено. В СанПине четко описаны правила товарного соседства: для рыбной, мясной, молочной продукции, а также для чипсов должны быть предусмотрены отдельные витрины.

Бары, работающие на цокольном или первом этажах зданий, должны быть оборудованы принудительной вентиляцией. И здесь обязательно должны проводиться мероприятия дератизации, т.е. борьбы с грызунами и насекомыми.

И даже если вас потревожил внешний вид стола, который стоит в баре, вы вправе пожаловаться в Роспотребнадзор. Смыв с него покажет, насколько она соответствует санитарным нормам. Если стол будет обсеменен микроорганизмами, деятельность пивнушки может быть приостановлена на срок до 90 дней. Как вы думаете, может ли пивной бар похвастаться идеальной чистотой столов? Выводы делайте сами.

- Восстановить деятельность после этого будет ох как сложно, - говорит Михаил Жуков. – Им придется обращаться к юристам и стоить это будет много. Возможно, хозяевам пивных заведений придется задуматься, кого отоваривать, а кого нет. Рычаги воздействия на пивные заведения есть, было бы желание. Далее еще стоит проверить, что именно реализуют пивбары. Пиво ли?