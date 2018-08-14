Алтайская телерадиосеть готовится к отключению аналогового вещания

СЕГОДНЯ 10:55 2018-08-14T11:17:45+03:00

О том, как происходит переход на «цифру» рассказал директор региональной РТРС

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13 августа алтайский филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) отпраздновал 17-летие со дня образования сети.

Именно в этот день радиотелевизионные передающие центры, расположенные в разных регионах объединились в одно крупное предприятие, целью которого была создание единой телевизионной и радиовещательной сети, обеспечивающей распространение телевизионных и радиовещательных программ на территории всей страны.

День рождения РТРС послужило поводом для беседы с директором алтайского филиала Сергеем Мольковым о развитии телерадиовещания в регионе.

Сергей Мольков (фото: предоставлено пресс-службой РТРС)

– Сергей Игоревич, представьте, пожалуйста, возглавляемый Вами филиал.

– Филиал РТРС «Алтайский КРТПЦ» – основной оператор цифрового и аналогового эфирного теле- и радиовещания в Алтайском крае. Предприятие образовано в 1966 году. С 2002 года входит в состав РТРС. Задача филиала РТРС – обеспечить жителей региона бесперебойным, многоканальным и доступным телерадиовещанием. Разветвленная сеть передающих станций и современное технологическое оборудование позволяют охватить вещанием максимальную аудиторию. Филиал РТРС предоставляет широкий спектр услуг в области связи: обеспечивает доставку сигнала цифрового и аналогового эфирного теле- и радиосигнала, способствует развитию мобильной телефонной связи и обеспечивает коммуникационную деятельность органов госуправления.

– В последнее время много обсуждают мультиплексы. Что они представляют собой в цифровом телевидении? Для многих телезрителей этот термин является непонятным.

– Мультиплекс – это пакет цифровых телевизионных каналов, транслирующийся одним передатчиком на одной частоте. В стандарте вещания DVB-T2, принятом в РФ, мультиплекс включает 10 телеканалов. В состав первого мультиплекса входят общероссийские обязательные общедоступные телеканалы: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». В состав второго мультиплекса входят: СТС, ТНТ, РенТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ3, «Мир», МузТВ.

– Эти 20 телеканалов доступны всем?

– Сегодня в Алтайском крае первым мультиплексом охвачено 97,75% населения, вторым – 52,5% (Барнаул, Бийск и Рубцовск). К концу 2018 года возможность принимать второй мультиплекс получат и остальные жители Алтайского края.

– Есть ли местные программы ГТРК «Алтай» в цифровом эфирном телевидении?

– Филиал РТРС «Алтайский КРТПЦ» и ГТРК «Алтай» с июня 2017 года начали трансляцию региональной врезки в цифровых телеканалах первого мультиплекса – «Россия 1» и «Россия 24», а также на «Радио Россия».

– Когда же состоится отключение аналога?

– Что касается отключения аналога, нужно принимать во внимание то обстоятельство, что с 1 января 2019 года государство прекратит субсидирование трансляции аналогового сигнала обязательных общероссийских каналов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тысяч человек. Это значит, что вещание в этих населенных пунктах будет прекращено. В Алтайском крае под данную категорию попадают все объекты аналогового телевещания, кроме городов Барнаул, Бийск и Рубцовск.

Узнать больше о телевизионном вещании в регионе можно в Центре консультационной поддержки по телефону 8 (3852) 22-66-11, в Едином информационном центре по номеру 8-800-220-20-02 (звонок по России бесплатный), написав письмо на электронную почту ckp-altay@rtrn.ru либо заполнив форму на сайте филиала РТРС «Алтайский КРТП» www.altai.rtrn.ru в разделе «Обратная связь для населения».