Хозяин уникального струга «Ермак»: «Продажа корабля - это крик души»

СЕГОДНЯ 09:00 2018-08-06T10:46:05+03:00

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Объявление о продаже уникального деревянного струга «Атаман Ермак. Князь Сибирский» появилась на сайте «Авито» 2 августа, незадолго до сегодняшнего дня памяти атамана Ермака – завоеватель Сибири погиб 6 августа. Хозяин уникального товара просит за него 3,9 млн рублей. И рядом маленькое примечание: «рассмотрим варианты сотрудничества».

- Это объявление - крик души, - рассказал «Комсомолке» владелец судна Сергей Рождественский.

По его словам, корабль застоялся, стоит невостребованным, а ему нужно движение. Но на большие путешествия сегодня не хватает средств.

- Даже маленькие путешествия в этом году не получились, - с грустью говорит хозяин струга, который в своем время вложил в него все, что было.

Сергей поделился, что была мысль делать на колоритном струге исторические экскурсии по Оби.

Сергей Рождественский посерединеФото: Алтайской митрополии

- Наверняка немало желающих было бы прокатиться на уникальном легендарном корабле. Почему отказались от этой идеи ? - спросили мы его.

- Не нашлось единомышленников, – говорит Сергей. - Есть слабая надежда, что, может, на это объявление кто-то откликнется. Потому что душа корабля тоскует.

Напомним, что уникальный корабль Сергей Рождественский строил семь лет на берегу Телецкого озера. И строил он его как дело жизни, посланное Богом. С «Ермаком» было связано немало интересных историй. К примеру, вот рассказывал Рождественский о том, как нашел килевое бревно:

- Нужно было бревно восьми метров длиной. Все кругом говорят – где ж такое взять-то? Тем более зимой… И вот стою я на берегу, пинаю снег ногой и вдруг попадаю по чему-то твердому. Начал руками снег раскапывать – четыре метра, шесть метров… И вот оно - бревно нужное!

Струг с пушками, заряженными порохом, с крестом на корме под парусом ходил в большой поход по Сибири, по местам сражений легендарного атамана, этой зимой чуть не был задавлен льдами, но успешно спасен.

ТТХ струга «Атаман Ермак. Князь Сибирский»

Корабль - ручной работы. Днище - из лиственницы, борта - из сосны, внутренние детали - из кедра.

Судно рассчитано на 12 мест

Длина корпуса - 19 метров

Ширина - 4,70 м

Вес судна около 15 тонн

Отопление webasto

Два двигателя дизеля Betta marina по 60 л.с.

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