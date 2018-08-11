СЕГОДНЯ 18:36 2018-08-11T18:35:19+03:00

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Барнаульцы все же смогли понаблюдать за частичным солнечным затмением, которое произошло сегодня, 11 августа. Несмотря на сильную облачность, некоторым горожанам удалось сделать интересные фотографии.

Барнаульцы активно делятся снимками солнечного затменияФото: со страницы vk.com/barneos22

Между тем, далеко не все проявили интерес к редкому небесному событию. Об этом можно судить по комментариям в сообществе «Barnaul22».

– Так затмение не полное, не интересно, – написала Юлия Колбашева.

Барнаульцы активно делятся снимками солнечного затменияФото: со страницы vk.com/barneos22

– Солнце, тусклое такое, выглядывающее из-за туч. В планетарии, возможно, все интереснее выглядит. Вот в 2008-м видела... это было зрелище! Даже из окна, – поделилась своим отношением к происходящему Alexandra Andreevna.

Но как это обычно бывает в таких ситуациях, нашлись и те, кто с интересом наблюдал за редким явлением.

Барнаульцы активно делятся снимками солнечного затменияФото: со страницы vk.com/barneos22

– Надела двое солнцезащитных очков и сквозь лёгкие облака прекрасно увидела откусанное солнце, – написала Наталья Михеева.

А вот Сергей Беляев написал, что наблюдал за солнечным затмением. Барнаулец сожалеет, что не удалось сделать качественные фотографии.

Барнаульцы активно делятся снимками солнечного затменияФото: со страницы vk.com/barneos22

Также своим фото солнечного затмения поделилась Ольга Кремлёва.

Барнаульцы активно делятся снимками солнечного затмения

Александра Седлеревич выложила сразу несколько фотографий солнечного затмения. Одно фото сделано просто через облака, другое через специальное стекло, а на третьем фото видно, как за солнечным затмением наблюдали через телескоп в планетарии.