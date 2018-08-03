В Барнауле девушки просились на ручки и щеголяли в неглиже

СЕГОДНЯ 13:19 2018-08-03T13:37:49+03:00

В столице Алтайского края 2 августа прошла нестандартная вечеринка под названием «Я девочка! И я хочу на ручки!» Организатор вечеринки компания «PR-Организатор» приглашала на пати исключительно представительниц прекрасной половины человечества и только в пижамах, сорочках либо пеньюарах.

- Мы специально выбрали такой формат, - рассказывает Елена Красулина соорганизатор вечеринки, исполнительный директор турагентства «Пятница». – Наша задача была – позволить девочкам выйти за социальные рамки, почувствовать себя на равных со всеми, отойти от привычных стереотипов и получить удовольствие от озорства.

Сейчас можно уверенно говорить, что озорство пришлось прекрасным гостьям по вкусу. Многие из них, в том числе руководители и бизнес-вумен, признались, что изначально стеснялись выйти в неглиже на публику. Однако преодолев это смущение, они почувствовали настоящую свободу и желание уйти в отрыв.

Знаменитый шоумен и телеведущий из Красноярска Габриэль Арма, который вместе с Алексеем Фоминым вел вечеринку, позже признался, что таких дам, как в Барнауле, он не видел нигде.

- Девушки отрывались по-настоящему! Приезжайте к нам в Красноярск, я буду очень рад! – с горящими глазами сказал он.

А Вячеслав Вишняком, известный московский сомелье и специалист по российским винам, вообще пришел в трепетный восторг, когда понял, что барнаульские девушки отлично ориентируются в винах. На вечеринке эксперт задавал каверзные вопросы о сортах винограда и марках напитка. А также предлагал испытать «нос сомелье» (набор, с различными запахами – составляющими вина). За три угаданных аромата девушки получали призы.

Вечер в принципе был щедр на подарки. Девушки участвовали в мастер-классах по созданию украшений из живых цветов, учились хорошим манерами, делали профессиональный мейкап, тут же проходили косметические процедуры, танцевали, фотографировались, играли, дурачились, дегустировали вино и вкусно закусывали.

Вечеринка вышла за пределы обозначенного времени и продолжилась ночью. И уже на следующий день девушки начали активно просить повторения! Елена Красулина пообещала, что это не в последний раз.

Пижамная вечеринка прошла в Барнауле.Фото: Анна АДАМАЙТЕС

Пижамная вечеринка прошла в Барнауле.Фото: Анна АДАМАЙТЕС

Пижамная вечеринка прошла в Барнауле.Фото: Анна АДАМАЙТЕС

Пижамная вечеринка прошла в Барнауле.Фото: Анна АДАМАЙТЕС

Пижамная вечеринка прошла в Барнауле.Фото: Анна АДАМАЙТЕС

Пижамная вечеринка прошла в Барнауле.Фото: Анна АДАМАЙТЕС

Пижамная вечеринка прошла в Барнауле.Фото: Анна АДАМАЙТЕС

Пижамная вечеринка прошла в Барнауле.Фото: Анна АДАМАЙТЕС

Пижамная вечеринка прошла в Барнауле.Фото: Анна АДАМАЙТЕС

Пижамная вечеринка прошла в Барнауле.Фото: Анна АДАМАЙТЕС

Пижамная вечеринка прошла в Барнауле.Фото: Анна АДАМАЙТЕС

Пижамная вечеринка прошла в Барнауле.Фото: Анна АДАМАЙТЕС

Пижамная вечеринка прошла в Барнауле.Фото: Анна АДАМАЙТЕС

Пижамная вечеринка прошла в Барнауле.Фото: Анна АДАМАЙТЕС

Пижамная вечеринка прошла в Барнауле.Фото: Анна АДАМАЙТЕС

Пижамная вечеринка прошла в Барнауле.Фото: Анна АДАМАЙТЕС

Пижамная вечеринка прошла в Барнауле.Фото: Анна АДАМАЙТЕС

Пижамная вечеринка прошла в Барнауле.Фото: Анна АДАМАЙТЕС

Пижамная вечеринка прошла в Барнауле.Фото: Анна АДАМАЙТЕС