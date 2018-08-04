Как улучшить урожай огурцов – советы барнаульских садоводов

СЕГОДНЯ 04:00 2018-08-03T13:28:48+03:00

В этом году многие жалуются, что огурчики не уродились

Изменить размер текста: A A

Перепады погоды в этом сезоне сделали свое подлое дело. Многие дачники-огородники жалуются на грустный урожай огурцов.

- Огурчиков нынче действительно будет меньше, как, впрочем, и помидоров, - говорит Владимир Марков, председатель Союза садоводов России в Алтайском крае. - Сейчас начинается перепад температур , ночью она падает до восьми градусов. Получается, что днем огурцы , высаженные в открытый грунт, развиваются, а ночью замерзают. От этого замедляются рост, интенсивность цветения, растения становятся бесплодными.

- Если есть возможность лучше укрывать их на ночь пленкой или нетканым материалом,- советует Марков. - Это убережет урожай.

У опытных садоводов есть свои заветные способы улучшение урожая. Дачница с 20-летним стажем Ирина Беляшко поделилась такими секретами:

- Когда появляется белая плесень, я опыляю огурчики разведенным марганцем или борной кислотой. Обязательно делаю настой крапивы, дрожжей, хлебный настой, опрыскиваю. Если плохо завязываются, обрабатываю раствором водки (100 грамм на 1 литр). Очень помогает. Ну и обрываю лишние листья.

Главный садовод Алтайского края Владимир Марков считает эти советы вполне разумными.

Дачница Людмила Захарченко советует - если есть возможность, опрыскивайте огурцы молочной сывороткой.

Многие опытные садоводы, по словам Владимира Маркова, с регулярностью раз в две недели опрыскивают огурцы также раствором молока (1 стакан на 10 литров) и золы (тоже стакан на 10 литров).

- Подкормка золой считается отличным средством на любом этапе роста, - говорит Марков.

Еще один совет от опытного агронома: можно создать новые корешки.

- Чем лучше развита корневая система огурцов, тем больше шансов получить хороший урожай, – говорит Владимир Иванович. Если вы обнаружите гниль, болезненность корневой системы, можно помочь растению, прижав стебель к земле и присыпав его влажной почвой. Появится дополнительный корешок, который будет питать слабую ветвь.

Также, по словам Маркова, могут помочь такие способы, как мульчирование подсушенными измельченными побегами малины, пасынкование и прищипывание , популярные комплексные удобрения или растительные БАДы «Флора» и «Флора М» (только внимательно читайте инструкцию- предупреждает эксперт).

Читайте также:

Рецепты вкусных соленых огурцов от барнаульцев

Рецепты малосольных огурцов от барнаульцев