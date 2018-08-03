Барнаулец сделал необычное предложение руки и сердца
В сообществе «Барнаул 22» опубликовали видео, на котором житель краевой столицы Сергей Шумихин делает необычно предложение своей девушке Екатерине.
Ничего не подозревающую девушку на улице останавливали десятки прохожих и дарили цветы. А затем появился ее жених с букетом белых роз, встал на колени и сделал предложение. Девушка, конечно, ответила ему «Да».
- Я не знаю, что даже сказать тут. Просто огромное спасибо всем, кто принял участие, кто помогал и поздравлял. Спасибо моему любимому, ты делаешь меня счастливой, да еще и так неожиданно. И спасибо всем, кто дарил мне розы. Ребят, вы все крутые, - написала на своей странице Катерина Романова.
Когда будет свадьба, к сожалению, не уточняется. Но горожане уже поздравляют ребят с помолвкой и желают счастья.
- Счастья молодым! Вот посмотрела видео, и душа радуется, что мужчины ещё делают предложение, а не просто пошли и подали заявление, - написала Катя Сергеева.
- Супер! Не перевелись еще романтики-мужчины! Каждая не обделенная мужским вниманием, счастливая по жизни девушка мечтает о таком предложении «руки и сердца». Совет да любовь молодым, - поздравила Анна Глазкова.
Барнаулец сделал необычное предложение руки и сердца.