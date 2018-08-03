2018-08-03T11:26:53+03:00
Общество

Барнаулец сделал необычное предложение руки и сердца

Как это было, смотрите в видео
Иван ОЛЕКСЮК
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Фото: скриншот видео.Фото: скриншот видео.
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В сообществе «Барнаул 22» опубликовали видео, на котором житель краевой столицы Сергей Шумихин делает необычно предложение своей девушке Екатерине.

Ничего не подозревающую девушку на улице останавливали десятки прохожих и дарили цветы. А затем появился ее жених с букетом белых роз, встал на колени и сделал предложение. Девушка, конечно, ответила ему «Да».

- Я не знаю, что даже сказать тут. Просто огромное спасибо всем, кто принял участие, кто помогал и поздравлял. Спасибо моему любимому, ты делаешь меня счастливой, да еще и так неожиданно. И спасибо всем, кто дарил мне розы. Ребят, вы все крутые, - написала на своей странице Катерина Романова.

Когда будет свадьба, к сожалению, не уточняется. Но горожане уже поздравляют ребят с помолвкой и желают счастья.

- Счастья молодым! Вот посмотрела видео, и душа радуется, что мужчины ещё делают предложение, а не просто пошли и подали заявление, - написала Катя Сергеева.

- Супер! Не перевелись еще романтики-мужчины! Каждая не обделенная мужским вниманием, счастливая по жизни девушка мечтает о таком предложении «руки и сердца». Совет да любовь молодым, - поздравила Анна Глазкова.

Барнаулец сделал необычное предложение руки и сердца.

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