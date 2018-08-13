Спасатели вылетели к туристам, застрявшим на горе в Республике Алтай

СЕГОДНЯ 08:40 2018-08-13T09:00:01+03:00

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Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел из Кемерово в Республику Алтай к туристам, которые в воскресенье, 12 августа, подали сигнал SOS.

По состоянию на данный момент погода немного нормализовалась, и спасатели приняли решение немедленно выдвинуться в горную местность. По крайней мере, они уже точно смогут сделать посадку в Горно-Алтайске. Там находится группа спасателей, среди которых медик. Они также готовы вылететь в любой момент.

К сибирском региональном центре МЧС отмечают, что пока не ясно получится ли в ближайшие часы добраться до вершины горы, где находятся туристы. Все зависит от погоды. На понедельник синоптики выдали слабые осадки и ветер 10 метров в секунду. Есть информация о том, что в горах немного потеплело, по сравнению со вчерашним днем ветер стих, но при этом опустился туман.

- В районе, где планируется спасательная операция, низкая облачность. Ждём прибытия вертолёта и разрешения на вылет. Вылет в горы возможен только по погодным условиям. В горах вертолёт сможет сесть на площадку у озера Аккемское, от которого до места стоянки группы перепад высоты ещё более 2 000 метров, - пояснил начальник Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России Владимир Овсиенко, который принял решение лично возглавить группу спасателей. – Маршрут, где путешествовала группа, ледово-скальный, один из самых сложных в горах Алтая. Предстоит сложная работа по спасению, только бы не подвела погода.

Последний сеанс связи с туристами был в 9 утра. Они рассказали, что их состояние удовлетворительное.

По данным ведомства, на данный момент в Республике Алтай находится около ста зарегистрированных туристических групп. В целом по сибирскому региону – 241. Их общая численность 2350 человек (в том числе 491 ребенок). При этом ни у одной из групп нарушения сроков выхода с маршрутов нет.

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В Сибирском региональном центре МЧС сообщают, что сигнал SOS туристы подали по спутниковому телефону. До настоящего момента их восхождение проходило хорошо, но затем на месте стоянки погода внезапно испортилась: подул сильный ветер, который унес палатку с вещами и всем снаряжением. Сейчас мужчинам негде согреться, и вдобавок к этому самостоятельно они не могут спуститься с горы (подробнее).