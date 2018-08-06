"Мешать напитки можно": Как правильно выбирать и пить вино

СЕГОДНЯ 08:23 2018-08-06T14:19:36+03:00

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Известный сомелье, специалист по российскому вину Вячеслав Вишняков посетил Алтайский край и рассказал корреспонденту «КП», как выбрать хорошее вино и правильно его подать.

Хорошее — не зачит дорогое

Мнение о том, что хорошее вино должно стоить дорого — ошибочно, считает сомелье. Цена за бутылку качественного и вкусного напитка может начинаться примерно с 350 рублей. И не важно, отечественное оно или зарубежное.

Также эксперт рекомендовал покупать вино в проверенных местах и, чтобы не ошибиться с выбором, знакомую марку. Если любимого вина в магазине не оказалось, необходимо хорошенько изучить этикетки с обеих сторон, обратить внимание на состав и сорт винограда, в каком регионе оно произведено. Эксперт уверен, что лучшее вино — то, что сделано из местного винограда (грузинское из грузинского, молдавское — из молдавского). Вино, произведенное в жарких странах, обычно менее кислотно, но более спиртуозно, в холодных странах вина кислотны практически всегда.

Внимательно осмотрите капсулу сверху, она должна быть на месте, неискривленной. Пробка тоже должна хорошо сидеть, ни в коем случае не выдавлена. Вино должно быть налито по горлышко. На стекле — отсутствовать подтеки.

Пейте вино от простого к сложному

Вопреки расхожему мнению, что мешать напитки нельзя, специалист в области вина Вячеслав Вишняков уверен в обратном. Главное делать это маленькими порциями, хорошо закусывать и идти от простого к сложному с повышением градуса.

- Начинайте с игристых вин, которые наиболее кислотны. Затем переходите к белым сухим, красным сухим, далее можно продегустировать полусладкие и сладкие вина. Такая последовательность позволит не перегружать наши рецепторы, мы будем понимать вкус и аромат следующего вина, - рассказал Вячеслав Вишняков.

Правильно употребление вина — это сплошная польза и удовольствие, главное - знать меру. 80-150 грамм хорошего напитка на ужине вполне достаточно. А бокал красного насыщенного вина с нотками ягод может с успехом заменить соус, Вячеслав уже давно пользуется этим приемом. Кроме того, умеренное употребление вина помогает поддерживать нормальный вес. Например, грузины очень гордятся тем, что при своей любви к застольям у них практически нет тучных людей. Объясняют они это явление просто: за ужином грузины всегда выпивают по бокалу Саперави.

Грузия. За ужином там всегда выпивают по бокалу СаперавиФото: Анна АДАМАЙТЕС

Чтобы быстро охладить вино, посолите воду

- Вино - это переживание и наслаждение, - говорит Вячеслав.

Чтобы понять смысл этого выражения, вино нужно правильно подать. Не только красиво, а именно правильно. На вкус вина очень сильно влияют, на первый взгляд, весьма опосредованные факторы, например, такие, как температура напитка и даже форма бокала.

Сладкие белые и игристые вина нужно подавать при температуре плюс 5-7 градусов.

- Подобный температурный режим позволяет снизить атаку кислотности этих вин, - сказал специалист.

Белые сухие вина подают при температуре 6-8 градусов, красные сухие при 12-18 градусах, т. е. чем выше кислотность напитка, тем больше его надо охладить. Если не выполнить этого правила, наши рецепторы будут неприятно огорошены.

В минимальном охлаждении (до 14-16 градусов) нуждается насыщенное красное вино с ярким ягодным вкусом. Еще меньше остужайте премиальное, выдержанное в бочках вино. Оно раскрывается при комнатной температуре (это не 25-30, а 16-18 градусов).

Лайфхак от сомелье

Срочно охладить вино, можно ненадолго положив его в морозильную камеру либо в ведерко (кастрюлю) со льдом, водой и солью (около ½ стакана). Летом вино остужайте больше обычного на 1-2 градуса, т. к. при наливании, а также находясь в бокале, напиток быстро теплеет. Разливайте в жару вино небольшими порциями — не более 70 грамм на бокал, так напиток не успеет потеплеть и подарит исключительно приятные ощущения.

И еще один важный момент: каждый вид вина должен подаваться в «своем» бокале. Только в нем вино раскроется в полную силу. Иногда, налив в неправильную тару, мы можем просто убить вино! Игристые вина наливают в узкие вытянутые бокалы. Бокалы для белого вина — короче и шире, буквой U, для красного — еще шире, для портвейна — маленькие, почти рюмки, но на ножке. Бокал старайтесь держать за ножку, иначе напиток согреется от ваших рук и вкус испортится. Или, как сказал Вячеслав: "Не душите вино!"

Кстати

Вячеслав Вишняков уверен, что на Алтае вполне реально успешно заниматься виноделием. Главное — правильно подобрать селекционные сорта винограда для нашей земли, они должны быть устойчивыми к перепадам температур и морозостойкими. Такие сорта, по его словам, существуют. Они уже давно успешно показывают себя в деле на территории Амурской области, где климат тоже не из жарких и легких.