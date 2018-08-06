Итоги первой волны: сколько абитуриентов зачислили в алтайские вузы

СЕГОДНЯ 04:00 2018-08-06T13:42:58+03:00

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В некоторых вузах Алтайского края закончилась первая волна приемной кампании, и сотни будущих студентов ищут себя в списках на зачисление. Заметим, что по итогам первой волны в первую очередь зачисляются льготники и «целевики». Также есть доля тех, кто заплатил за свое обучение.

Алтайский государственный университет

В этом году классический вуз принял более семи тысяч заявлений от абитуриентов, и тем самым побил свой шестилетний рекорд. По результатам первой волны приемной кампании зачислены в вуз свыше 1,5 человек.

Как рассказал ответственный секретарь приемной кампании АлтГУ Иван Назаров, по количеству человек на место в этом году традиционно лидирует экономический факультет. Так, на специальность «экономика и менеджмент» конкурс составил 42 человек на место, «государственное и муниципальное управление» – 37 человек на место. Не отстает и «юриспруденция» - конкурс составил 25 человек на место.

На коммерческой основе по направлению «экономическая безопасность» зачислено по итогам первой волны 37 человек, а на новое направление вуза «судебная и прокурорская деятельность» – 62 человека. Гуманитарные направления: на «журналистику» зачислено 25 платников, а на «связи с общественностью» – 26. Лидирует, согласно приказам, «юриспруденция», которая приняла 181 абитуриента.

Технический университет

Порядка 6,8 тыс. заявлений подали в главный технический вуз Алтайского края во время первой волны приемной кампании. Зачислено, по последним данным, в вуз свыше 700 человек на бюджетные места, среди которых 48 льготников и «целевиков». «Платников» зачислять будут тремя приказами в августе.

– Высокий конкурс сформировался на несколько направлений. Так, на дизайн конкурс достигает 12,75 человек на место, 11,2 – на производство строительных материалов, изделий и конструкций; на прикладную информатику – 10,15, – подчеркнул ответственный секретарь приемной комиссии «политеха» Павел Черданцев.

Алтайский аграрный университет

За первую волну вуз принял более трех тысяч заявлений от абитуриентов. Студентами уже стали 450 человек. Самым востребованным в этом году являются инженерное направление, профессиональное обучение и агрономия. По данным приказов на зачисление, наибольшее число абитуриентов принято на агроинженерию – 88 человек, на ветеринарию – 77 и природообустройство и водопользование – 47 человек.

По словам ответственного секретаря приемной комиссии АГАУ Евгения Чугузова, показатели 2018 года выше прошлогодних по количеству поданных заявлений, результатам вступительных экзаменов и по проходным баллам.

Алтайский государственный институт культуры

Около трех тысяч человек отдали свое предпочтение институту культуры. По итогам первой волны, зачислено 175 человек.

– Из профильных направлений самым востребованным стало актерское мастерство - 14 человек на место, режиссура театрализованных представлений и праздников – 8 человек на место, социально-культурная деятельность – 10 человек на место. Также в этом году хороший конкурс на дизайн – около 10 человек на место, – рассказала ответственный секретарь приемной комиссии Ольга Одинцова.

Что касается не профильных направлений, наибольший интерес вызывают такие, как туризм, интернет коммуникации и веб-дизайн – 10 и 8 человек на место соответственно.

Медицинский университет

По итогам первой волны, в Алтайский государственный медицинский университет зачислено около 800 студентов. На платную форму обучения поступили 287 студентов. Больше половины из них – 158 будут обучаться на лечебном факультете, еще 73 человека зачислены на стоматологический факультет. На педиатрический и медико-профилактический факультеты зачислено 24 и 23 человека соответственно. На фармацевтический факультет принято девять человек.

Отметим, что стоимость обучения на лечебном факультете для первокурсников составляет 139 тысяч рублей. Таким образом, по этому направлению отдали свыше 21 млн рублей только те, кого зачислили на первый курс.

По конкурсу на бюджет зачислено 150 человек. На лечебный факультет – 83 человека, на педиатрический и стоматологический факультеты – 25 и 20 человек соответственно. На фармацевтический факультет по конкурсу прошли 15 человек, на медико-профилактический факультет поступили семь студентов. По договорам целевого приема обучаться будут 268 человек.

Кстати

Самые дорогие специальности в вузах Алтайского края

Стоматология (АГМУ) – 169 тысяч рублей в год

Дизайн, библиотечно-информационная деятельность (АлтГАКИ) - 154 тысячи рублей в год

Физическая культура (АлтГПУ) – 152 тысячи рублей в год

Художественное проектирование костюма (АлтГУ) – 147 тысяч рублей в год

Дизайн (АлтГТУ) – 146 тысяч рублей в год