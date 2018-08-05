Мать двоих детей, которая на спор прошла от Барнаула до Бийска, отдала выигрыш малоимущим семьям

СЕГОДНЯ 07:25 2018-08-05T08:37:04+03:00

Она поспорила на 100 тысяч рублей, что сможет преодолеть 160 км за пять дней

Изменить размер текста: A A

Помните девушку, которая на спор прошла 160 км от Барнаула до Бийска и выиграла пари на 100 тыс. рублей? 27-летняя Виктория Нестеренко решила потратить деньги на подготовку к школе детей из малоимущих семей.

Вика сама ездила со специалистом от соцзащиты и развозила вещи и школьные принадлежности по семьям.

- Мы пришли в соцзащиту и спросили, кто больше всего нуждается в помощи, а потом поехали и отвезли эти вещи. Почему не потратила выигрыш на отпуск или платья? На это у меня есть свои деньги, - рассказала Виктория Нестеренко.

Напомним, девушка заключила пари с другом во время празднования своего дня рождения. Молодые люди обсуждали, кто и куда мог бы дойти пешком. Вика сказала, что прошла бы до своего родного Бийска (сейчас она живет с мужем и двумя маленькими детьми в Барнауле). Ее друг Александр тут же поймал ее на слове, а на следующий день девушка уже шла по трассе, правда не одна – ее сопровождали друзья – Александр и еще один парень - они решили поддержать девушку, а заодно проследить, чтобы с ней ничего по дороге не случилось. Ночевала девушка в гостиницах и у знакомых.

Кстати, бийчанка уже не первый раз совершает необычные поступки. Несколько лет назад она на спор спрыгнула с высокой вышки.

Комментарии читателей

- За 100 тыс.руб. я бы ещё и не то сделала. Мало того: пройдя вдоль оживлённой трассы 160 км, да ещё и в таких коротеньких шортах, как героиня данного рассказа, можно заработать гораздо больше 100 тыс.руб. И домой на личной машине вернуться, - пишет Галина Пышняк.

- Норматив для пехотного марша 40 км в день. Форсированного - 60 км в день. И так шли неделями! И 100 тысяч рублёв за это никто не платил. Ослабело нынешнее поколение, что такая прогулка изумление вызывает. На машине скоро до туалета ездить будут, - пишет другой читатель.

- Девчонка – молодец! Сказала – сделала, - пишет Юрий.

Читайте также:

Мать двоих детей на спор прошла пешком 160 км от Барнаула до Бийска

Жительница Барнаула Виктория Нестеренко пять дней потратила на то, чтобы пешком дойти из Барнаула до Бийска. До этого она поспорила на 100 тысяч рублей, что справится с задачей (подробнее)

"Захотелось, чтобы Вика преодолела себя": Барнаулец раскрыл подробности спора на 100 тысяч рублей

По ту сторону спора оказался молодой человек, с которым она дружит с детства. Мужчина сказал, что его зовут Александр, свою фамилию раскрывать он категорически не захотел (подробнее).