2018-08-03T13:25:30+03:00
Общество

Барнаул готов к зиме наполовину

Работы по ремонту сетей и приемке домов продолжаются
Дарья САВЕНКО
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Барнаул готов к зиме наполовинуБарнаул готов к зиме наполовинуФото: Олег УКЛАДОВ
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Почти половина жилых домов Барнаула получила акты готовности к отопительному сезону. Зима у нас достаточно холодная, поэтому инженерной инфраструктуре и жилому фонду уделяют повышенное внимание перед морозами. Большинство работ, как правило, проводится в теплый период.

Приемка

Глава города Сергей Дугин во время выездного совещания, посвященного отопительному сезону, отметил, что подготовка города к зиме идет планомерно, работа носит системный характер.

– Общий объем средств, направленных на подготовку городского хозяйства к работе в зимних условиях, составляет 590 млн рублей. В настоящее время завершаются работы на объектах теплосетевого хозяйства, в том числе перекладка теплотрасс и ремонт оборудования, создание запасов топлива, – сказал Дугин. – Еженедельно проводится заседание городского штаба по подготовке к зиме. Работы идут в соответствии с графиком. Наша главная задача – обеспечить надежную работу всех объектов жизнеобеспечения города в зимних условиях, получить паспорт готовности.

Дома в Барнауле нужно полностью подготовить к отопительному сезону до 15 сентября, а отопление включат, когда среднесуточная температура воздуха не будет превышать +8 градусов в течение пяти дней.

Тепло

Вечером 3 августа в Барнауле перекроют один из самых оживленных перекрестков краевой столицы – пересечение Павловского тракта и улицы Попова. В связи с подготовкой к зиме там планируют заменить 200 метров труб тепломагистрали под проезжей частью Павловского тракта. Ограничение для автомобилей и автобусов будет действовать четыре дня – до вечера 7 августа. Конечно, это создаст трудности для многих горожан, однако ремонт теплосетей летом позволит избежать возможных аварий зимой.

По последним данным, СГК выполнило половину запланированных на этот год работ по перекладке тепловых сетей. Энергетики уже переложили порядка 6,1 км из почти 12,2 запланированных. Закончить ремонт планируют до начала отопительного сезона.

Большинство участков магистральных сетей, которые необходимо было переложить к зиме, уже включены в работу, там сейчас завершают благоустройство. Работы продолжаются на участках по улице Северо-Западная в районе дома №20, а также на пересечении улицы Петра Сухова и проспекта Ленина.

Также тепловики заменили более 3,5 км трубопроводов из 9,2 км, на которых были обнаружены порывы после опрессовки.

– Как показывает практика, на конец года количество трубопроводов, которые мы переложим в рамках текущих ремонтов, еще увеличится. В основном мы перекладываем внутриквартальные сети небольшого диаметра, и это очень важная работа, которая дает нам гарантии, что не случится никакого инцидента в морозы, - подчеркивает директор теплосетевого подразделения СГК Александр Гросс.

На ремонт теплосетей потратят почти 300 млн рублей.

Вода

Ведущий специалист по связям с общественностью ООО «Барнаульский водоканал» Наталья Эргардт рассказала, что работа по обслуживанию сетей ведется круглогодично и не зависит от сезонности.

- Работа на сетях водопровода, обслуживаемых Барнаульским водоканалом, ведется круглогодично. Мы не столько зависимы от сезонности, как другие предприятия сферы ЖКХ Барнаула, и в настоящий момент мы ведем работу по ремонту и модернизации на сетях водопровода и канализации, - рассказала собеседница. - До конца года компания планирует закончить несколько крупных проектов, которые направлены на качество водоснабжения и водоотведения.

Прошлая зима для барнаульского водоканала выдалась нелегкой – в январе на сетях произошло более 50 повреждений. Связаны они были с недостаточным снежным покровом и глубоким промерзанием грунта.

- По итогам зимы была проведена большая аналитическая работа по причинам повреждений на сетях водопровода. Нами были предприняты меры по минимизации подобных случаев, в том числе утепление водозаборных колонок, которые страдают от морозов в первую очередь, - сказала Наталья Эргардт.

Цифра

К предстоящей зиме в Барнауле готовят 3837 многоквартирных домов, из них с центральным отоплением - 2813.

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