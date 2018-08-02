Алтайский край - самый "больной" в России

2 Авг. 11:58 2018-08-02T12:41:12+03:00

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На днях Минздрав России назвал список самых «больных» регионов страны. Топ-лист возглавил Алтайский край.

По данным ведомства за 2017 год, в нашем регионе на 100 тысяч жителей пришлось почти 253,5 тысяч заболеваний. На втором месте после Алтайского края - Санкт-Петербург (236 874,7), затем - Ненецкий АО (230 700,8), Карелия (230 371,7) и Республика Коми (230 230,4).

А вот Алтайкрайстат подготовил данные по основным классам болезней. По их информации в 2017 году официально зарегистрировано 2 830 161 больной с диагнозом, установленным впервые в жизни. Чаще всего жители края обращались за помощью медиков с болезнями органов дыхания – 1 003 565 раз и согласно статистике, этот показатель растет из года в год. Также довольно часто встречаются болезни мочеполовой системы, болезни глаз, травмы, отравления и т.д.

Как отмечают в региональном Минздраве, не стоит бояться официальной статистики. Ее цифры говорят не о том, что жители Алтайского края являются самыми больными в стране, а свидетельствуют о хорошей выявляемости заболеваний, что само по себе уже неплохо. Кстати, это подтверждает и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

- Алтайский край, например, как и Петербург, и Москва – это регионы, в которых хорошо развито здравоохранение. Много внимания уделяется современным технологиям, контролю заболеваемости, профилактическим осмотрам и так далее. И это играет положительную роль при выявляемости заболеваний. Отсюда и высокие показатели, - говорит он.

На первом месте по распространенности в стране - сердечно-сосудистые заболевания. Потом идут онкологические. Если рассматривать от чего чаще умирают жители Алтайского края, то изменений за последние годы нет – болезни системы кровообращения до сих пор на первом месте – 13193. На втором – новообразования (5182), далее – внешние причины (2588). А вот что касается массово выявляемых болезней органов дыхания, то за прошлый год от них скончались 1358 человек и это четвертая строка в топе причин смерти.

Кстати, алтайские специалисты тоже немного засомневались в адекватности оценки, приведенной Минздравом. К примеру, согласно представленной статистике, получается, что самым «здоровым» регионом является Кабардино-Балкария. Не исключено, что дело именно не в количестве больных, а в доступности медицины, ведь для того чтобы выявить недуг, надо обратиться в больницу, а порой жители отдаленных сел физически не могут этого сделать. Не исключено, что в республике именно такая ситуация.