2018-08-02T12:03:30+03:00
Общество

Десантники-парашютисты высадились в центре Барнаула

В краевой столице празднуют День ВДВ [фото]
Иван ОЛЕКСЮК
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Отряд спецназа военной разведки и парашютистов регионального отделения ДОСААФ показали свое мастерство.Отряд спецназа военной разведки и парашютистов регионального отделения ДОСААФ показали свое мастерство.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Утро в Барнауле началось со стрельбы, высадки десантников-парашютистов в центре города, все это происходило под льющиеся песни «Расплескалась синева…» и «Давай за жизнь, давай, брат, до конца…». 2 августа празднуется день ВДВ.

В 10 утра на площади Ветеранов прошел торжественный митинг, во время которого отряд спецназа военной разведки и парашютистов регионального отделения ДОСААФ показали свое мастерство. После торжественных слов и поздравлений с праздником объявили минуту молчания в память о павших бойцах.

Вопреки всем ожиданиям, фонтаны оказались пусты, а сам праздник больше напоминал семейный выходной, на котором встретилось много давних друзей.

Также в центре города прошло праздничное шествие. После этого ветераны отправились на Власихинское кладбище, где на Аллее памяти прошла панихида по павшим воинам.

Завершится празднование Дня воздушно-десантных войск вечером на пляже «Водный мир».

День ВДВ отпраздновали в Барнауле. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

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