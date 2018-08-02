Десантники-парашютисты высадились в центре Барнаула

2 Авг. 09:52 2018-08-02T12:03:30+03:00

Утро в Барнауле началось со стрельбы, высадки десантников-парашютистов в центре города, все это происходило под льющиеся песни «Расплескалась синева…» и «Давай за жизнь, давай, брат, до конца…». 2 августа празднуется день ВДВ.

В 10 утра на площади Ветеранов прошел торжественный митинг, во время которого отряд спецназа военной разведки и парашютистов регионального отделения ДОСААФ показали свое мастерство. После торжественных слов и поздравлений с праздником объявили минуту молчания в память о павших бойцах.

Вопреки всем ожиданиям, фонтаны оказались пусты, а сам праздник больше напоминал семейный выходной, на котором встретилось много давних друзей.

Также в центре города прошло праздничное шествие. После этого ветераны отправились на Власихинское кладбище, где на Аллее памяти прошла панихида по павшим воинам.

Завершится празднование Дня воздушно-десантных войск вечером на пляже «Водный мир».

День ВДВ отпраздновали в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

День ВДВ отпраздновали в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван