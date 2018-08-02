Съесть они вас не хотят, только "попробовать на зубок": как спастись от щук и акул

2 Авг. 01:00 2018-08-02T12:52:06+03:00

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Туроператоры и турагенты Алтайского края сейчас напряженно держат пальцы крестиком. По прогнозам экспертов, осенью могут возобновиться вылеты в курортные зоны Египта. А Красное море, как известно, грешит встречами с такой недоброжелательной рыбой, как акула. О том, как вести себя при встрече с подводными хищниками, «Комсомольской правде» рассказал Роман Воробьев, дайвер, сотрудник Алтайского государственного биосферного заповедника.

«У акул нет цели вас сожрать»

По словам дайвера, у акулы изначально нет цели сожрать или покусать плавающих в море людей.

- Мы не относимся к их пищевым стереотипам, - говорит он. – Подплывая к человеку, акула испытывает любопытство, точно так же, как и мы с вами, видя нечто интересное и нестандартное. Она просто пробует на зубок и отплывает.

Впрочем, быть «попробованным на зубок» мало кто хочет. Поэтому главная задача пловца – постараться не возбуждать рыбье любопытство.

Во-первых, людям изначально не надо лезть в воду рядом со знаком «Осторожно, акулы» или туда, где до этого уже кусались хищники. Во-вторых, не заплывать далеко и особенно за буйки.

- Акула не подплывает близко к береговой линии, т. к. ее может выбросить на берег, и она чувствует опасность, - говорит Роман Воробьев.

При этом он оговаривается, что бывают исключения.

В-третьих, нужно постараться избежать внешней схожести с едой акулы. А любит эта хищница покушать черепах, раненых рыб и животных. Так, за черепаху хищник может принять серфера, который лежит на доске и болтает руками, или человека на надувном матрасе либо круге. За раненое животное (рыбу) акула может принять пловца, который, испугавшись, начинает хаотично грести конечностями.

- Ага, думает акула, чего он так двигается? Наверное, ранен и боится меня, дай-ка я его съем! – рассуждает Роман Воробьев. – Поэтому лучше избегать резких движений, не бить руками и ногами по воде, не менять глубину погружения. Все это говорит акуле о том, что перед ней легкая добыча – раненое животное.

Если в момент приближения акулы вы находитесь на надувном круге, дайвер советует медленно слезть с него и аккуратно плыть к берегу или замереть на месте лицом к хищнику. Если рядом риф – прижаться к нему. Акулы, которые живут вблизи него, в принципе не опасны. А те, что обитают в толще воды, сразу же теряют интерес к добыче, как только та приблизится к рифу. Акула знает, что кораллы могут ее ранить и не подплывет близко.

Страх замените радостьюФото: Анна АДАМАЙТЕС

Страх замените радостью

99% случаев нападений акул, по словам дайвера, связаны с испугом человека и его излишне активным поведением. На дайверов, которые плывут мягко и уверенно, акулы практически не нападают.

- Когда дайвер видит акулу, он испытывает чувство необычайной радости и восторга! – сказал Роман.

Так что прячем испуг в глубокий карман души и делаем вид перед хищником, что мы гораздо смелее его!

Кстати, большую опасность для человека представляет мурена, чем акула. Которая, по словам дайвера, отличается крайне непредсказуемым характером и хитростью. Также порядком испортить путешествие могут безобидные, на первый взгляд, морские ежи. Их иголки потом очень тяжело достать из-под кожи. Но тут совет один: нужно внимательно смотреть под ноги.

Тот, кто следит за мной

Щука. Фото Романа Воробьева

В алтайских водоемах, по словам Романа Воробьева, любителей поплавать может напугать свой зубастый хищник.

- Иногда плывешь под водой и чувствуешь, что за тобой кто-то следит. Оборачиваешься, а там и правда следящий! Обычно он около метра длиной, у него есть плавники, блестящая чешуя и плоская мордочка, - говорит загадками дайвер и потом признается, что это щука.

По словам Романа, эта зубастая рыба чувствует себя хозяйкой под водой, т.к. находится на вершине пищевой цепочки. Подводного гостя она воспринимает как незваного.

- Щуки – территориальные животные. И если ты вторгнешься на их землю, они могут достаточно близко (на расстоянии видимости) подплыть, сопроводить тебя некоторое расстояние, осмотреть со всех сторон, - рассказал Роман.

К счастью, кусают щуки непрошенных гостей довольно редко. Особенно «приличные» по заверению дайвера – алтайские. У Романа было одно столкновение с зубастой, но та была родом из Италии. Агрессивная щука тяпнула дайвера за ласту, когда тот заплыл на ее территорию в местном озере

- Итальянки – они с темпераментом, - попытался оправдать животное Роман.