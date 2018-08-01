Виктор Томенко понаблюдал в Алейске за военными стрельбами

1 Авг. 01:00 2018-08-02T10:24:32+03:00

Рабочая поездка временно исполняющего обязанности губернатора Алтайского края Виктора Томенко в Алейск, которая состоялась 31 июля, началась с посещения полигона 35-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

В этот день на одном из лучших полигонов России проводились масштабные учения. В частности военнослужащие отрабатывали на время возведение наплывного моста.

Как рассказал начальник инженерной службы, подполковник Сергей Мищанчук тренировки не проходят даром. Буквально в апреле этого года военнослужащие мотострелковой бригады принимали участие в устранениях последствия паводка в Алтайском районе в окрестностях села Ая. В настоящее время военные могут всего лишь за полчаса собрать мост протяженностью 100-120 метров. Ни для кого не секрет, что при стремительном поднятии уровня воды, время является едва ли главным фактором во время спасательных операций.

Самой зрелищной частью военных учений стали стрельбы с участием боевых машин пехоты. Грохот оружия и огненные вспышки произвели яркое впечатление на журналистов, которые впервые настолько близко наблюдали за происходящим. С командного пункта за стрельбами наблюдал временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко. До этого главе региона продемонстрировали виды стрелкового оружия и маскировочные костюмы.

После этого были рассмотрены вопросы взаимодействия Правительства Алтайского края с командованием воинской части.

Начальник полигона Павел Папков рассказал журналистам, о том, что алейский полигон позволяет выполнять программу боевой подготовки в полном объеме – как в дневное, так и в ночное время.

Он же отметил, что еще в прошлом году алейский полигон занял первое место среди мотострелковых подразделений вооруженных сил России и третье место среди всех полигонов страны.

Военные учения прошли на Алтае.Фото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

Военные учения прошли на Алтае.Фото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

Военные учения прошли на Алтае.Фото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

Военные учения прошли на Алтае.Фото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

Военные учения прошли на Алтае.Фото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

Военные учения прошли на Алтае.Фото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

Военные учения прошли на Алтае.Фото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

Военные учения прошли на Алтае.Фото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

Военные учения прошли на Алтае.Фото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ