Чуйский тракт вошел в число опасных дорог

2 Авг. 04:00 2018-08-01T13:29:15+03:00

За год там зафиксировали больше 2 тыс. ДТП

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Чуйский тракт вошел в число самых опасных. Рейтинг составил центр «За безопасность российских дорог» по итогам 2017 года. Всего в него вошли 22 федеральные трассы.

Алтайская дорога оказалась в группе десяти трасс федерального или регионального значения, соединяющих административные центры.

По данным исследователей, на Чуйском тракте за год зафиксировали 2153 аварии, в которых погибло 536 человек. Еще 3816 оказались ранены. Таким образом, индекс опасности алтайской дороги составил – 3,90.

- В расчете индекса опасности учитывались: количество ДТП, число раненых и погибших в ДТП, протяженность автодорог, население городов, расположенных вблизи автотрасс, - сообщают составители рейтинга.

В итоге самыми опасными в группе оказались «Кавказ», «Колыма» и «Каспий». Их индекс опасности превышает показатель алтайской трассы почти в полтора – два раза. Самой безопасной стала дорога «Кола», которая соединяет Питер и город Борисоглебский на границе с Норвегией – индекс опасности составил всего 0,20.

При этом, по мнению барнаульских автомобилистов, Чуйский тракт – одна из самых безопасных горных дорог.

- Статистика, оторванная от реальности. Большое количество ДТП связано с отдыхающими, которые нарушают правила дорожного движения, причем нередко перебрав с алкоголем. Но ведь поведение людей никак не связано с качеством дороги. На тракте установлены отбойники, предупреждающие знаки, хороший асфальт. В городах происходит гораздо больше аварий, - говорит руководитель клуба редких автомобилей Сергей Поспелов.

По словам составителей рейтинга, из-за невнимательности или усталости происходит 32% аварий. В 14% пострадавшие водители отвлекались на телефон. В топ-3 причин аварий на автотрассах входят и неполадки с машиной или с дорогой, которые ведут к потере контроля над авто.