Почему алтайское малиновое озеро потеряло свой цвет

1 Авг. 09:50 2018-08-02T10:24:05+03:00

В прошлый раз такое случалось около 30 лет назад

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Знаменитое малиновое озеро в Михайловском районе потеряло свой цвет – вместо насыщенного ярко-розового оно вдруг побледнело и выцвело. Местные жители уверяют, что в прошлый раз такое случалось больше 30 лет назад.

- Наши люди рассказывают, что такое уже происходило в 70-ые и 90-ые годы. Все дело в пресной воде, которая разбавила соленую воду, следовательно, и концентрация рачков в ней уменьшилась. В этом году сильно разлилась речка Бакланиха. Не сказал бы, что зима у нас была сильно снежная, вода пришла с гор, плюс сильно поднялись грунтовые воды, - рассказал глава поссовета малиновоозерской администрации Александр Дениченко.

Туристы заезжают в эти места нечасто, в окрестностях работают две турбазы и несколько зеленых домов. Но «побледнение» негативно сказалось на турпотоке.

- Увидев водоем, люди были готовы уехать тут же. Хорошо, что рядом есть еще одно озеро малинового цвета хоть и не такое большое. Туристы отправлялись туда, - говорит мужчина.

Уникальный цвет водоему придают рачки Артемии, которые вырабатывают розовый пигмент, окрашивающий воду. Весной цвет у озера более яркий, к осени становится бурым. Ученые считают, что если уровень соли в воде вернется к прежней отметке, то популяция рачков со временем восстановится, а к озеру вернется удивительный малиновый цвет.

- Утрата цвета могла стать следствием сокращения численности рачков, но из-за чего это произошло – из-за снижения соли в воде или размножения других обитателей озера, которые начали, к примеру, поедать рачков – говорить рано. С другой стороны, в озере обитает бактерии Серрации, которые при размножении также окрашивают воду в розовый цвет. В любом случае, чтобы точно сказать, что стало причиной изменения цвета воды, нужно провести ряд исследований. Теоретически, если прежний соляной состав воды быстро восстановится, то это повлечет за собой восстановление озерной экосистемы, - говорит доктор биологических наук Алтайского госуниверситета Людмила Комарова.