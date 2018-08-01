"Захотелось, чтобы Вика преодолела себя": Барнаулец раскрыл подробности спора на 100 тысяч рублей

1 Авг. 09:07 2018-08-02T04:38:23+03:00

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История девушки, которая на спор дошла пешком из Барнаула до Бийска, вызвала большой интерес общества. За это Виктория Нестеренко получила 100 тысяч рублей. Мы выяснили, кто и зачем, решил с ней поспорить на столь крупную сумму.

Раньше сама Виктория уже рассказала, что пари заключили в ее день рождения. По ту сторону спора оказался молодой человек, с которым она дружит с детства. Мужчина сказал, что его зовут Александр, свою фамилию раскрывать он категорически не захотел.

– Мы действительно были в гостях у Вики. Когда затеяли разговор, кто и докуда мог бы дойти пешком, многие мужчины сказали, что без проблем дошли бы, например, до Бийска, тем более за 100 тысяч рублей. Я подумал, что любой мужчина справится с этой задачей, а вот когда Вика вызвалась пройти пешком это расстояние, мне показалось, что это вызов, который она бросает, прежде всего, себе, и мне захотелось дать ей возможность, преодолеть это испытание, – рассказывает Александр.

Мужчина добавил, что Виктория сама назвала сумму, которая была бы для нее интересна. Именно поэтому цена вопроса составила 100 тысяч рублей.

Александр рассказал, что ему не жаль было расстаться с этими деньгами. Оказалось, что молодой человек занимается бизнесом и его ежемесячный доход превышает 300 тысяч рублей.

– 100 тысяч для меня не копейки, но и не какая-то неподъемная сумма. А вот для Виктории эти деньги стали хорошим мотивом для того, чтобы преодолеть себя. Ведь суть спора была именно в этом, – продолжил рассказывать молодой человек.

Александр признался, что в определенный момент ему стало жалко девушку, и когда она прошла две трети пути, он предложил ей остановиться, с условием, что все равно отдаст ей обещанные деньги, но Виктория проявила характер, и сказала, что дойдет до конца, что и сделала, потратив на это пять дней! Свое путешествие Вика описывала в Инстаграме.

Вика в путиФото: из личного архива героя(ев) публикации

– Я в свое время на охоте 30 километров за день прошел по пресеченной местности, а на следующий день не мог подняться. Я прекрасно понимаю, насколько Вике было нелегко преодолеть этот большой путь, но она в очередной раз доказала и себе, и другим, что является сильным человеком, прежде всего она сильна духом, – говорит Александр.

Сама Виктория, видимо, постеснялась об этом рассказать, а вот Александр открыл нам, что Вика уже не первый раз совершает необычные поступки. Несколько лет назад она также на спор спрыгнула с высокой вышки и таким образом преодолела боязнь высоты.

Кто знает, может быть впереди у Виктории новые подвиги. Уже сейчас смелости девушки многие завидуют, и пишут приятные слова в ее адрес в социальных сетях.

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Жительница Барнаула Виктория Нестеренко пять дней потратила на то, чтобы пешком дойти из Барнаула до Бийска. До этого она поспорила на 100 тысяч рублей, что справится с задачей (подробнее)