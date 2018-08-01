2018-08-02T10:24:05+03:00
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Как в Барнауле отметят день ВДВ 2018

День ВДВ 2018 в Барнауле пройдет 2 августа
САПОЖКОВА Александра
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День ВДВ в БарнаулеДень ВДВ в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ
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88-ую годовщину образования Воздушно-десантных войск России отметят в Барнауле 2 августа. На празднике соберутся десантники со своими семьями. День, по традиции, начнется с торжественных мероприятий, а продолжится купаниями в фонтанах и шумными гуляниями.

Программа мероприятий

Торжественный митинг

Праздник стартует на площади Ветеранов в 10 часов с торжественного митинга. В память о погибших десантниках пришедшие возложат цветы, а почетный караул даст оружейный залп

Также в программе выступления спортсменов-парашютистов Алтайского отделения ДОСААФ России и показательные выступления отряда специального назначения военной разведки.

Праздничное шествие

Как сообщили в правительстве региона, праздничное шествие стартует в 11 часов по маршруту: пл. Ветеранов – пр. Ленина – ул. Молодежная – пр. Социалистический – пл. Победы (мемориал Славы). На мемориале Славы состоится отдание почестей и возложение гирлянды.

Панихида

Сразу после праздничного шествия (примерно в 12 часов) десантники отправятся на Власихинское кладбище, где пройдет панихида по погибшим товарищам. Воинам, захороненным на Аллее Памяти, отдадут почести.

Концерт

Во второй половине дня (примерно с 14 до 18 часов) состоится праздничная концертно-спортивная программа на пляже «Водный мир» (Правобережный тракт, 39).

Смотрите фоторепортаж со Дня ВДВ-2017

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