Евдокимовский фестиваль на Алтае: программа мероприятий

1 Авг. 07:13 2018-08-02T10:24:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Полюбившийся многим Евдокимовский фестиваль на Алтае пройдет 2 - 5 августа 2018 года. Те, кто на нем хоть раз бывал, отмечают, что это самый душевный праздник в нашем регионе. Побывав на фестивале, возвратитесь сюда снова - без сомнений!

Проходит фестивль на малой родине Михаила Евдокимова - в селе Верх-Обском Смоленского района. На несколько дней Верх-Обское превращается в место паломничества туристов - гости фестиваля ставят палатки прямо рядом с домами местных жителей или на берегу Бии.

Здесь все как-то запросто - народ друг друга угощает, чем богаты, известные артисты разгуливают по улицам села и общаются с местными, словно старые приятели, бывает, даже стопочку вместе пропустят, а вечером здесь устраивают посиделки с песнями, стихами и популярными евдокимовскими монологами. Финалом праздника традиционно становится большой гала-концерт под открытым небом, на котором выступают звезды российской эстрады.

Каждый год на фестиваль приезжают лучшие друзья Михаила Евдокимова - народные артисты России Александр Панкратов-Черный, Александр Михайлов (играл Васю Кузякина в фильме «Любовь и голуби». - Прим. авт.) и певец Александр Маршал (в этом году его, скорее всего, не будет). Их здесь уже давно принимают за своих. В этом году на фестиваль также приедет заслуженный деятель искусств России Анатолий Заболоцкий, который примет участие в творческих встречах.

- Программа фестиваля очень насыщенная - спортивные состязания, творческие встречи, вечер песен и стихов, выставка-ярмарка изделий народного творчества, - рассказывают в Алтайтурцентре. - Днем в Верх-Обском повсюду прилавки с медом, шашлыками и напитками, лавки ремесленников. На профессиональной сцене идет концерт лауреатов фестиваля народного творчества из разных регионов. Традиционные соревнования по футболу и волейболу на кубок Евдокимова завершаются праздничным гала-концертом с участием приглашенных звезд. Большой плазменный экран позволяет видеть представление даже с дальних концов стадиона.

В Верх-Обском находится и семейный особняк Михаила Евдокимова. Вдова артиста - Галина Николаевна - здесь часто бывает. А уж фестивали - святое дело! Ни одного не пропустила… Сейчас у нее горячая пора - вновь заботы по встрече гостей, организации праздника. Почтить память Михаила Евдокимова на его малую родину ежегодно приезжают десятки тысяч людей со всей России.

Александр Михайлов и Александр Панкратов-Черный на Евдокимовском фестивале на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ

Полная программа фестиваля «Земляки»

Где: Алтайский край, Смоленский район, село Верх-Обское.

2 августа, четверг

10.00 - 18.00 - соревнования детских команд по футболу (стадион «Старт»).

10.00 - 18.00 - экскурсии по мемориальному музею М. С. Евдокимова (Дом культуры).

3 августа, пятница

10.00 - 11.00 - открытие праздника детства «В гостях у Михаила Сергеевича» (школа).

11.00 - 12.00 - районный конкурс детского рисунка на асфальте «Родина - это Алтай» (школа).

11.00 - 20.00 - соревнования по футболу (мужские команды), волейболу (мужские и женские команды), пляжному волейболу (мужские и женские команды) (стадион «Старт»).

12.00 - 13.00 - развлекательная программа для детей с участием театра «Куклы-Великаны» из Бийска.

13.00 - 14.00 - награждение победителей районного конкурса детского рисунка на асфальте «Родина - это Алтай» (Дом культуры).

14.00 - 15.00 - парад участников спортивных соревнований (стадион «Старт»).

15.00 - 18.00 - гала-концерт и награждения лауреатов краевого фестиваля детского творчества «Радуга юных талантов Алтая» (Дом культуры).

18.30 - 19.00 - «Эхо Алтайского фестиваля» - встреча с автором международного проекта Светланой Кореловой.

19.00 - 21.00 - Верх-Обский фестиваль кино «Верные друзья». Творческая встреча с народным артистом России Александром Панкратовым-Черным. Показ художественного фильма «Система «Ниппель».

20.00 - 22.00 - молодежная развлекательная программа с участием лучших эстрадных коллективов края «Мы - будущее России!» (школа).

4 августа, суббота

9.00 - 16.00 - соревнования по футболу, волейболу и пляжному волейболу (мужские и женские команды) (стадион «Старт»).

17.00 - 18.00 - награждение участников и победителей соревнований. Закрытие спортивного праздника (стадион «Старт», малая сцена).

11.00 - 17.00 - фестиваль народных талантов «Все мы - Россияне, Все мы - Земляки» (Дом культуры).

18.00 - 20.00 - Верх-Обский фестиваль кино «Верные друзья». Творческая встреча с народным артистом России Александром Михайловым. Показ художественного фильма «Китайская бабушка» (Дом культуры).

18.00 - 20.00 - «Мы зажигаем Звезды». Концерт любительских и профессиональных коллективов и исполнителей России (центральная сцена стадиона).

20.00 - 23.00 - гала-концерт звезд российской эстрады.

5 августа, воскресенье

10.00 - 12.00 - экскурсия по мемориальному музею М. С. Евдокимова (Дом культуры).

12.00 - 14.00 - Верх-Обский фестиваль кино «Верные друзья». Творческая встреча с заслуженным деятелем искусств России Анатолием Заболоцким. Цикл документальных фильмов о М. С. Евдокимове (Дом культуры).

14.00 - 16.00 - показ фильма «Не послать ли нам гонца?» с участием М. С. Евдокимова (Дом культуры).

16.00 - закрытие фестиваля.

Топ-3 самых интересных событий фестиваля

Показ фильмов и встреча с артистами

Во время фестиваля будут показаны фильмы «Система «Ниппель» и «Китайская бабушка». На встречах будут присутствовать артисты, которые снимались в них.

Кроме того, в программе - цикл документальных фильмов о Михаиле Евдокимове и демонстрация художественного фильма с его участием - «Не послать ли нам гонца?».

Конкурс народных талантов

В этом году первые в программе - фестиваль народных талантов «Все мы - Россияне, все мы - Земляки», победители которого выступят 4 августа на главной сцене фестиваля.

Кстати, на фестиваль приедет исполнитель песни «Священная война», участник телепрограммы «Лучше всех» на Первом канале, гость из столицы Республики Татарстан - Казани - пятилетний Арслан Сибгатуллин.

Гала-концерт звезд

Завершится фестиваль гала-концертом звезд российской эстрады. В этом году на фестиваль приедут Юрий Кузнецов-Таежный (Москва), ансамбль «Самоцветы» под руководством народного артиста РФ Юрия Маликова, солистка ансамбля заслуженная артистка РФ Елена Преснякова (Москва), Сергей Любавин (Москва), Леонид Телешев (Москва), наш земляк Степан Мезенцев, заслуженная артистка России Анастасия Заволокина и ансамбль «Частушка» имени Геннадия Заволокина (Новосибирск).

Важно!

Доставку в Верх-Обское организуют турфирмы края. В фестивальные дни с утра до позднего вечера каждые полчаса из Бийска до Верх-Обского курсируют автобусы.

Кстати

Традиция проведения культурно-спортивного праздника, объединившего спорт и музыку, родилась 27 лет назад благодаря Михаилу Евдокимову. После его трагической гибели, с 2006 года стал проводиться Фестиваль народного творчества и спорта имени Михаила Евдокимова.