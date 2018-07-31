Месть мумии: В Барнауле проверяют цепочку странных продаж квартиры с трупом

31 Июль 11:36 2018-07-31T17:41:34+03:00

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В Барнауле пытаются разгадать тайну, «покрытую прахом». В деле о барнаульской квартире с мумией может появиться статья «Мошенничество».

Напомним, в середине июля в одной из квартир дома на улице Чкалова, 57 обнаружили мумифицированное тело женщины. Труп пролежал в кресле около 15 лет, рядом валялась шляпка и куча других вещей в паутине.

- Странные вещи творились с этой квартирой, явно мошеннические, - говорит Елена Нагайцева, руководитель УК «Уют и согласие».

По словам руководителя управляющей компании, они приняли дом более года назад и пытались искать собственника заброшенного жилья.

- Нужно было выставить счёт за коммунальные услуги, сформировать список собственников дома, - объясняет Нагайцева.

Дом на ул Чкалова,57Фото: Олег УКЛАДОВ

Но данных о собственнике, по ее словам, до апреля этого года не было.

- Нам удалось выяснить только, что в свое время там жили мать и дочь. Мать - Евгения Жук (1927 года рождения) умерла в 2001-м году, а ее дочь - Галина Дворенкова была выписана аж в 1996-м году! С этого времени никто за квартиру не платил, - рассказала Елена Нагайцева.

Теперь выясняются новые страшноватые подробности. БТИ подтвердило, что Евгения Жук приватизировала квартиру в 1998 году. Но за два года до этого собственником квартиры стал еще один человек, никогда здесь не проживавший. В это же время Галина Дворенкова оказалась выписанной из квартиры.

В 2018 году, незадолго до обнаружения мумии у квартиры–«склепа» объявился хозяин, который тут же перепродал ее. Покупателем, заметим, стал родственник одного из директоров агентств недвижимости. Теперь следствие выясняет детали этой подозрительной цепочки.

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