Зачем автостопщик из Бишкека разбросал свои вещи по Барнаулу

31 Июль 10:10 2018-07-31T11:08:21+03:00

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В дорогу без денег

Когда Антон Писаревский решил попробовать путешествовать автостопом, услышал: «Тебе заняться больше нечем?» Но целью парня было вовсе не прокатиться на халяву.

- Я хотел преодолеть страхи, убедиться, что мир открыт человеку, что мой алгоритм исполнения желаний работает, - говорит путешественник.

Алгоритм сбычи мечт, по версии Антона, прост: нужно собрать в одну точку действие, знание и веру.

- Причем вера в то, что желание сбудется, половина успеха, – убежден молодой человек, - Вот только внутренние страхи веру губят.

Сам Антон знал, что ему нужно от этого путешествия, верил, что оно получится, и сделал первый шаг - вышел на трассу у Бишкека с маленьким рюкзачком без палатки и денег. Из еды были орешки и пара бутербродов.

В оковах страха

- На трассе меня тут же сковал страх, - честно признается путешественник. - Несмотря на то, что я насмотрелся много роликов про автостоп, боялся голосовать. В голове крутилось: остановлю, скажу денег нет, человек разозлится…

По словам Антона, путешествия помогают преодолевать страхи.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Машины проносились мимо в такт его мыслям. Путник с порога готов был вернуться. Но тут свершилось первое чудо: остановились симпатичные ребята и удачно подбросили его до Алма-Аты.

На топчане под звездами

- Я вдохновился позитивом, но стоило выйти в город, вновь испугался, - рассказывает новичок-автостопщик. - Мозг говорил: голосовать надо на трассе, а не в городе. Когда я пешком дошел до выезда, стало смеркаться.

Впереди светились огни КАМАЗОв, неприкаянный странник решил прибиться к дальнобойщикам. Водилы не прогнали незваного гостья, даже привели в дорожную столовую, накормили ужином. После этого парень, преодолевая смущение, рискнул спросить у сотрудников кафе, нельзя ли у них переночевать.

- Нет, - строго ответили те.

- Ну а на топчане, во дворе, - переспросил он. - И уже в следующую минуту ликовал от счастья.

- Можно,- добродушно ответили ему и даже принесли на улицу одеяло и подушку.

Эйфория

Утром, говорит он, страхов не было и в помине, вера в то, что мир позаботится, переливала через край, и солидная машина остановилась тут же.

- За рулем был адвокат. Я спрашивал его о счастье, для него это семья и здоровые дети. На вопрос, включаете ли вы своего внутреннего ребенка, ответил, что да, когда ездит с семьей отдыхать. Заметил при этом, что сложная философия ведет в никуда. Довез меня до Талды- Кургана, завернул в кафе, заказал для меня лагман и салат, оставил деньги на минералку и ушел, - рассказывает странник.

Потом Антон купался в речке у дороги, беззаботно подставляя плечи миру.

- Работает алгоритм, - радостно говорил он себе. - Преодолеваешь страхи, автоматом приходит вера и появляется новый накал энергии.

Приключения в Барнауле

Приехав на Алтай, чудак из Бишкека окунулся в новое приключение. Решил помочь одной доброй мастерице продать ее плетеные корзиночки.

Приехав на Алтай, чудак из Бишкека решил помочь одной доброй мастерице продать ее плетеные корзиночки.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Это опять была тренировка, преодоление предубеждений из серии «что обо мне подумают люди», - говорит экспериментатор. - С перепугу забежал в какой-то магазин, предложил товар, заходил в торговые центры с речевками, ничего не получалось. Отчаявшись, я пошел куда глаза глядят, тут еще дождь начался, побежал прятаться в магазин восточных товаров.

И там снова была встреча, которую наш герой называет «потрясной». Продавец магазина Дмитрий подбодрил парня, сказал, что его философия интересна, протянул 200 рублей.

В этот момент наш герой, расчувствовавшись, подарил новому другу гитару - самое дорогое, что у него было.

Продавец магазина Дмитрий подбодрил парня, сказал, что его философия интересна, протянул 200 рублей.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Вот его пост «Вконтакте» о том, что произошло дальше, когда он вновь пошел торговать корзинками прямо на улице у ж/д вокзала.

«Стоило мне выйти после потрясной встречи, как подскочил парень, явно опаздывающий, и купил у меня одну корзинку. За ним подошел бомж, которому я купил еды, он взялся помогать мне продавать».

Отдав заработанные деньги хозяйке корзинок, Антон отправился в Горный Алтай, а после рванул аж в Новый Уренгой. Но прежде оставил на барнаульских улицах рюкзак, дождевик, обувь и одежду. Планшет и телефон тоже подарил новым друзьям. Себе оставил только шлепки, шорты, футболку и документы.

- Это тоже была тренировка, мне нужно было доказать себе, что я могу начать с нуля, - написал он мне в сообщении уже из Уренгоя.

Чтобы "обнулиться", парень оставил на улицах Барнаула свои вещи.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Этот чудный безумец говорит, что в путешествии понял главное: заботься о мире, и он о тебе позаботится, что важно быть собой, и что твой дом там, где тебя любят и ждут. Отпало много стереотипов и страхов, это позволило увидеть мир настоящим».

А в это время

Летом на Алтае можно встретить немало путешественников из разных уголков планеты.

- Так, к примеру, в районе Курая Горного Алтая курсанты школы "Алфит" недавно познакомились с англичанином и американцем, которые путешествуют на велосипедах по разным странам, - рассказала Ирина Заречнева, заместитель директора музея "Мир времени". - Их путь лежал в Монголию, которая должна стать 26 страной путешественников.

Летом на Алтае можно встретить немало путешественников из разных уголков планеты.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Дорога французов Томаса и Анны в Японию также лежала через Алтай, фитокурсанты встретили их в Кош-Агаче. Любопытно, что иностранцы въехали в Россию в период облегченного получения визы - на время Чемпионата мира по футболу.

- Но ни те, ни другие на самих футбольных матчах даже не были, - рассказывает Ирина Заречнева. - Они в это время крутили педали по дорогам России.