Живодер свернул шею котенку на глазах у детей

31 Июль 08:57 2018-07-31T11:08:21+03:00

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Еще не утихло негодование по поводу девочек-живодерок, которые топором разрубили котенка, как новый случай потряс жителей Бийска.

Мужчина лет тридцати в одном из дворов по ул. Короленко зверски убил котенка – он попросту свернул шею беззащитному малышу.

Как рассказали очевидцы, с утра у подъезда дома появилась коробка с котятками. Один пушистик был вялый, по всей видимости, больной. А другой — живчик, с благодарностью принимал еду, которую ему предлагали неравнодушные жильцы.

Но маленькие комочки чем-то помешали молодому мужчине, и он решил расправиться с ними. Одного бедолагу он сжал в руке и со всей мочи крутанул ему голову и здесь же бросил животное. Это был котенок-живчик.

- Свидетелями этой сцены стало несколько человек, в том числе ребенок. Еще несколько были вдалеке, - пишет «Бийский рабочий». - Стоявший рядом парень, возможно, знакомый мужчины, только успел крикнуть: «Ты что сделал?!», но живодер лишь махнул рукой.

Живодер свернул шею котенку на глазах у детейФото: газеты «Бийский рабочий»

По словам очевидцев, после случившегося мужчина мук совести точно не испытывал. Он просто стоял и курил. Соседи сняли его на видео и вызвали наряд полиции. И на соседей, и на полицейских живодер реагировал вяло, заторможено. На вопрос: «Зачем свернул голову котенку?», ответил: «Дети принесли. Я им русским языком говорил: отнесите».

Местные говорят, что мужчина всегда был со странностями, на чтобы средь бела дня калечить животных…Хотя в этом дворе неоднократно замечали и другие подозрительные случаи. Так, дворник пожаловался, что ему уже надоело в последнее время собирать мертвых котят.

- Во дворе видели кошку с четырьмя котятами. Потом двое куда-то пропали. Возможно, оставшиеся двое были ее потомством, - пишет издание. – А недавно нашли взрослого кота с переломанными лапами. Завтра его ждут у ветеринара, который скажет, мог ли эти травмы нанести человек.

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