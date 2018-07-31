Ну и дела: женщина нашла ночью на дороге под Барнаулом четырехлетнего ребенка

31 Июль 07:33 2018-07-31T13:37:14+03:00

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Жительница Новоалтайска Юля Бабаева случайно нашла в кустах ребенка, когда возвращалась из Барнаула домой. Как рассказала «Комсомолке» близкая подруга девушки Александра Недворова, произошло все около пяти часов утра 30 июля.

- Юля не быстро ехала и совершенно случайно увидела, что в кустах около трассы (у Белоярска, - прим. ред.) что-то шевелится. Девушка решила, что это - собака, однако сердце ей подсказало остановиться. Она вернулась обратно и была поражена тем, что увидела. В кустах сидел заплаканный, замерший ребенок, - рассказывает собеседница.

Фото Юлии Бабаевой

Девушка подхватила малыша и быстро побежала к машине. Там она отогрела его и начала расспрашивать, где он живет и кто его родители, однако мальчик от испуга ничего не мог сказать, только мотал головой. Юля вызвала полицию. Сотрудники полиции подъехали только через 40-60 минут. Малыш успокоился, однако так ничего и не мог сказать. На улице за целый час никто не прошел, ни одна машина не проехала, то есть ребенка никто не искал.

- Полиция начала ходить по домам, которые расположены рядом, и искать родителей малыша. Из одного дома вышла женщина, явно злоупотребляющая спиртными напитками, и видно, поняла, о каком ребенке идет речь. После того, как полицейские спросили, кто его родители и где они живут, она драпанула бежать от них, - рассказала «Комсомолке» уже сама Юля Бабаева.

Мальчик целый час просидел в машине у Юли.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Полиция забрала ребенка и, как рассказала девушка, передала матери.

Неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы Юля не обратила внимания на шевеление в кустах. К слову, у самой девушки двое детей – 5 и 1,5 года.

Фото Юлии Бабаевой

В ГУ МВД по Алтайскому краю эту информацию подтвердили, однако сообщили, что девушка сама привезла ребенка в отдел полиции.

- Действительно, около пяти часов утра в Белоярске девушка обнаружила вдоль дороги ребенка. Она привезла его в отделение полиции. Сотрудники оперативно нашли родителей и передали им четырехлетнего сына, - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что в семье воспитываются еще двое детей. Мальчик, которого нашли, был самым младшим. Семья благополучная, на учете в социальных службах не стоит.

- По всей вероятности, ребенок ночью вышел в туалет на территории дома, потерялся в темноте и вышел за ограду, - предположили в ведомстве.

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