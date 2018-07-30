30 Июль 12:45 2018-07-30T13:02:29+03:00

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Бывает же такое! Житель Ключевского района Алтайского края Николай Блохин с детства мечтал летать. Не имея специального образования, он все-таки сумел собрать самолет своими руками. Уже в ближайшее время 64-летний энтузиаст планирует подняться в небо.

Мне бы в небо

Со школьной скамьи Николай Блохин грезил, что станет военным летчиком. В юные годы он занимался в авиамодельном клубе, затем в ДОСААФЕ. Сегодня он вспоминает, что тогда ему разрешали иногда летать с известной чемпионкой мира по парашютному спорту Лидией Ереминой.

Когда настало время поступать в военное авиационное училище, к большому собственному разочарованию Николай не прошел по зрению. Предлагали пойти в гражданскую авиацию, но, по всей видимости, с расстройства он от этой идеи отказался.

В итоге Блохин отучился в техникуме на механика и практически всю жизнь работает водителем. Многие даже не знали, что все эти годы он продолжал мечтать о небе, а в свободное время самостоятельно собирал самолет.

Скриншот с видеосюжета "Вести - Алтай"

Объехал много свалок и разборок

– Я пока дальнобойщиком работал, много свалок объехал. Искал металлолом, который бы пригодился для сборки самолета, – рассказывает Николай Блохин.

В итоге кабину он сделал от кузова ВАЗ-2109. От этой же машины взял заднее стекло. Двигатель тоже хотел поставить от «девятки», но потом понял, что он слабый. Самолетостроитель-самоучка говорит, что и этот мотор можно было форсировать, но для этого нужно было переделать редуктор и поменять шаг винта. В итоге он решил пойти другим путем и выбрал для самолета двигатель от японского автомобиля Subaru. Его он купил в Барнауле в обычном разборе.

– По моим расчетам, самолет свободно может развивать скорость до 200 км в час. Без дозаправки он пролетит около 1000 км. Через две-три неделю я планирую совершить первый полет, – продолжает рассказывать Николай Блохин. Мужчина добавил, что заправлять самолет можно обычным бензином.

Все село поддерживает

Оказалось, что взлетно-посадочная полоса для самолета уже готова. В поле деревенские мужики огрейдеровали километр, хотя сам Николай Леонидович считает, что для взлета ему хватит и трехсот метров.

Скриншот с видеосюжета "Вести - Алтай"

Что касается разрешения на вылет, Блохин утверждает, что если ты летаешь в пределах видимости аэродрома, то никакие документы не нужны. По всему видно, что мужчина готовится к важнейшему дню в его жизни. Он изучил, что ему нельзя летать над населенными пунктами и вдоль дорог.

В перспективе Николай Блохин мечтает оформить все честь по чести и уже летать без всяких ограничений по всей России.

Мужчина рассказал, что внук и внучка уже просят его, чтобы он прокатил их на самолете. В перспективе это может случиться, тем более, что самолет рассчитан на двух людей. К этому вопросу Николай Блохин относится особенно серьезно. Он говорит, что пока не налетает положенные 60 часов, пассажиров в самолет не посадит.

Комментарий специалиста

Нужен контроль специалистов

Николай Радостев, начальник Барнаульского аэроспортклуба ДОСААФ России, заслуженный тренер по высшему пилотажу, мастер спорта:

– Душой я приветствую порывы людей преодолеть земное притяжение. При этом все прекрасно понимают, что самолетостроение – это очень непростое занятие. Но поднять самолет в воздух не так-то просто. Я не знаю, как человек строил самолет, соблюдал ли он все нормы. Поэтому рекомендовал бы этому мужчине обратиться к специалистам в Сибирский научно-исследовательский авиационный институт. Там есть летчики-испытатели. Они приехали бы к нему, оценили бы конструкцию самолета. Если бы посчитали нужным, то испытали бы его в воздухе. В этом же институте можно оформить все документы и получить разрешение на эксплуатацию самолета. Добавлю, что на сегодняшний день легкие воздушные суда на высоте до трехсот метров могут летать без согласования.