2018-07-29T08:29:10+03:00
Общество

Лунное затмение 28 июля 2018 года: Барнаульцы не смогли в полной мере понаблюдать за явлением

Горожанам помешали тучи, которые сгустились над краевой столицей
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Фото: Мария ГребеньщиковаФото: Мария Гребеньщикова
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Вот и случилось! В ночь с 27 на 28 июля 2018 года произошло полное лунное затмение. Примечательно, что оно было самым продолжительным в 21 веке. Многие барнаульцы не спали, чтобы стать свидетелями этого события, но не судьба… Ночное небо над городом затянули тучи.

В Алтайском крае лунное затмение началось в 1 час 23 минуты по местному времени. Специалисты Барнаульского планетария заранее говорили, что полная фаза затмения в нашем регионе наступит в 3 часа 21 минуту. В это время Луна приобретает буровато-красный цвет.

Несмотря на то, что полная фаза затмения продлилась достаточно долго – 1 час 44 минуты, барнаульцы лишь фрагментарно смогли понаблюдать за редким небесным явлением. Многие высказались по этому поводу в социальных сетях.

– Не ложилась спать, чтоб посмотреть, в итоге увидела тучи. Кайф, – написала Anastasia Metallica.

– Тучи всё закрыли в самый интересный момент. Увидела немножко и всё, – поделилась Елена Агаркова.

– У меня не получилось увидеть лунное затмение, потому что у нас было облачно и ни Луны, ни одной звезды не было видно, – написала Эсмира Бахшалиева.

– В Барнауле все небо было затянуто, ничего не было видно. Очень жаль хотели посмотреть, – выразила свое сожаление Наталья Аксионенко.

А вот Андрей Аксенов написал, что он тоже не видел лунное затмение, но зато посмотрел Суперкубок России по футболу.

Между тем есть поверье, что лунное затмение негативно влияет на человека, однако научно это не доказано.

Возможно, именно на этой почве накануне вечером, 27 июля, в «WhatsApp» «гулял» фейк, о том, что во время лунного затмения нужно выключить все электронные приборы, поскольку они могут излучать сильную радиацию.

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