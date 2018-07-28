Чемпионка Сибири в категории бодифитнес: «Худейте без абсурда!»

28 Июль 04:00 2018-07-27T12:44:57+03:00

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Екатерина Андриенко, абсолютная чемпионка Сибири в категории «бодифитнес», бронзовая призерка Кубка России в категории «бодифитнес мастера», персональный тренер клуба Hardcore, убеждена, что путь к красивой фигуре должен быть в удовольствие.

Чтобы создать тело своей мечты, не нужно изнурять себя тренировками и дикими диетами, важно слушать свой организм и позволять ему приятные отступления от строгих фитнес-правил. Ведь придуманы они для спортсменов, а не для обычных девушек, посещающих спортзал.

- Между красивым телом и здоровьем должен стоять знак равенства. И только так! - считает она.

По словам спортсменки, главная задача нашего организма - выжить. Он пытается адаптироваться в той среде, которую мы ему обеспечиваем. Именно поэтому результаты тренировок приходят не сразу. В этот момент не стоит сильнее налегать на «качалку» и изнурять себя диетами, просто подождите и постарайтесь получить от походов в зал максимум удовольствия. Иначе организм устанет от «издевок над собой» и сломается.

Спортсменка выделила несколько постулатов, которые позволят оставаться девушкам «в строю» фитнес-красавиц и сохранить здоровье.

Жизнь - это не тренировочный зал

- Не нужно жить в зале, тренируясь ежедневно по два часа. Все, чего вы добьетесь - это усталость, раздраженность, плохой сон и другие симптомы перетренированности. И не пытайтесь объяснить свое поведение тем, что вчера вы «делали» ноги, а сегодня качаете плечи, что это разные группы мышц. Центральная нервная система активно задействована в тренировочном процессе, и ей просто необходимо время на восстановление.

Живот без «кубиков» - норма

- Наличие пресса невозможно в течение календарного года. Сейчас в соцсетях девочки повально демонстрируют свои животики. Это красиво, модно, но такую форму не имеют круглый год спортсменки, на которых вы ориентируетесь. Наличие кубиков на животе и тонкая складка кожи — это 8-15% подкожного жира, что критично для женского здоровья! Нормальный показатель - это 20-25%, при котором кубиков не видно.

«Сушку» оставьте спортсменам

- Не нужно сидеть на одних вареных грудках, яичных белках и огурцах. «Сушка» - это сложный и нездоровый процесс, после которого обязательно следует процесс восстанавления. Оставьте это спортсменам! Не бойтесь сложных углеводов и жиров. Устраивайте себе эмоциональную разгрузку в виде какой-нибудь вкусности по утрам. ПП (диета правильного питания, - прим. автора) и здоровое питание — это не «сушка».

- Любите себя и будьте здоровыми! - в заключении говорит Екатерина.