Главные герои Шукшинского фестиваля в Сростках: Пелагея и «Карп отмороженный»

30 Июль 09:29 2018-07-30T11:30:37+03:00

28 июля на Алтае завершились Шукшинские дни. В этот день гости, по традиции, собрались в Сростках - на малой родине Василия Макаровича.

С самого утра село «нарядилось», как и его местные жители, отовсюду слышались песни, звуки гармошки, кто-то пускался в пляс. Сам Шукшин с улыбкой «наблюдал» за праздником из окна своего дома – на подоконник поставили его портрет. Гостям предлагали знаменитую сростинскую выпечку, «заговоренные семечки» от бабы Тани и другую самобытную всячину, которую можно было купить на ярмарке рядом с церковью.

Именитых гостей, среди которых были режиссер Виктор Мережко, актер Федор Добронравов, врио губернатора края Виктор Томенко, встретили хлебом-солью. А потом сопроводили в музей Шукшина, где каждый посидел за партой, за которой когда-то получал знания школьник Вася. В музее, кстати, в тот день проходила выставка, посвященная юбилею артистки Лидии Федосеевой-Шукшиной – жены писателя.

На гору Пикет тем временем стекался народ. В управлении края по культуре и архивному делу позже подсчитали, что финальные мероприятия на горе посетили порядка 15 тысяч человек. Там, у памятника Василию Макаровичу, состоялась художественно-публицистическая программой «От Шукшина к Шукшину», а также награждение победителей XX Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Напомним, главный приз получил фильм «Карп отмороженный» режиссера Владимира Котта. Председатель жюри кинофестиваля Валерий Фомин вручил награду актрисе Ольге Кожевниковой, которая сыграла одну из ролей и представляла фильм на Алтае. Ей подарили вазу из ревневской яшмы колыванских мастеров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/662279" frameborder="0"></iframe> Виктор Мережко на Шукшинском фестивале в Сростках.Олег УКЛАДОВ

Во время возложения цветов к памятнику многие кланялись писателю и касались его стоп. Их примеру последовала и актриса Наталья Громушкина. Тут же, у ног Василия Макаровича, народ общался и фотографировался со звездами, в числе которых были актер Амаду Мамадаков и драматург Аркадий Инин.

Финальным же аккордом многочисленных мероприятий стал концерт Пелагеи. Она спела такие композиции, как «Конь», «Пташечка», а также цитировала слова, которые когда-то сказал Шукшин. Зрителей так тронули ее песни, что они не смогли сдержать слез. А в конце прослезилась и сама Пелагея.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/662278" frameborder="0"></iframe> Пелагея на Шукшинском фестивале в Сростках.Олег УКЛАДОВ

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Шукшинские дни в СросткахФото: Олег УКЛАДОВ

Шукшинские дни в СросткахФото: Олег УКЛАДОВ

Шукшинские дни в СросткахФото: Олег УКЛАДОВ

Шукшинские дни в СросткахФото: Олег УКЛАДОВ

Шукшинские дни в сросткахФото: Олег УКЛАДОВ

Именитых гостей встречали хлебом-сольюФото: Олег УКЛАДОВ

Федор Добронравов в музее ШукшинаФото: Олег УКЛАДОВ

Виктор Томенко и Виктор Мережко посидели за партой, за которой учился ШукшинФото: Олег УКЛАДОВ

В музее Шукшина проходила выставка, посвященная его женеФото: Олег УКЛАДОВ

Аркадий Инин (справа)Фото: Олег УКЛАДОВ

Актер Амаду Мамадаков посерединеФото: Олег УКЛАДОВ

Наталья ГромушкинаФото: Олег УКЛАДОВ

Шукшинский фестиваль в СросткахФото: Олег УКЛАДОВ

Памятник ШукшинуФото: Олег УКЛАДОВ

Шукшинский фестиваль в СросткахФото: Олег УКЛАДОВ

Шукшинский фестиваль в СросткахФото: Олег УКЛАДОВ

Виктор МережкоФото: Олег УКЛАДОВ

Федор ДобронравовФото: Олег УКЛАДОВ

Виктор Томенко вручает вазу Федору Добронравову (справа)Фото: Олег УКЛАДОВ

Ольга Кожевникова получила награду за фильм "Карп отмороженный"Фото: Олег УКЛАДОВ

Шукшинские дни в СросткахФото: Олег УКЛАДОВ

Шукшинские дни в СросткахФото: Олег УКЛАДОВ

Шукшинские дни в СросткахФото: Олег УКЛАДОВ

Пелагея на Шукшинском фестивалеФото: Олег УКЛАДОВ

Пелагея на Шукшинском фестивалеФото: Олег УКЛАДОВ

Зрители подпевают ПелагееФото: Олег УКЛАДОВ

Пелагея прослезилась во время выступленияФото: Олег УКЛАДОВ

Зрители подпевают ПелагееФото: Олег УКЛАДОВ

Пелагея на Шукшинском фестивалеФото: Олег УКЛАДОВ