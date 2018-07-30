30 Июль 06:57 2018-07-30T11:32:20+03:00

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28-летний житель Омска, ультрамарафонец Иван Давыдов совершил то, на что многие никогда бы в жизни не решились. В одиночку он пробежал 800 км по горам Алтая. Его путь проходил порой через непроходимую тайгу, в которой полно диких животных, нетронутые человеком места, болота и т.д.

На все про все у него ушло 17 дней. Средняя скорость парня – километр за 10 минут. Каждый свой марафон Иван Давыдов посвящает благому делу. В этот раз пробег «Горы добра» был организован в поддержку сбора средств детям с ДЦП. В итоге собрано всего 4300 рублей. Очень мало.

Корреспондент «Комсомолки» расспросила безбашенного путешественника о подробностях удивительного марафона по алтайским горам.

Марафонец пробежал 800 км по алтайским горамФото: из личного архива героя(ев) публикации

Зачем Иван бежит

- Я офисный работник, поэтому большую часть жизни провожу, сидя за рабочим столом, и эта рутина меня просто съедает. Подобные марафоны – это способ доказать себе, что я способен на большее, что я могу преодолеть себя, могу выжить в экстремальных условиях. Пробежать подобный ультрамарафон очень сложно. На четвертый-пятый день пропадает вся мотивация. Но я очень упертый, бежал порой из последних сил – ведь это было ради детей, сдаваться вообще нельзя.

Про страх

- После пятого дня страх пропадает совсем. Это, на самом деле, плохо, ведь страх - это предохранитель от беды. Но, видимо, адреналин зашкаливает, и ты просто отдаешься судьбе в руки. Она и несет тебя по течению. И в такие моменты смерть встает в твоем видении как нечто другое, не запретное, а близкое и не пугающее.

Марафонец пробежал 800 км по алтайским горамФото: из личного архива героя(ев) публикации

Еда

- В начале пути кушал спортивное питание, которое предоставил спонсор. Потом перешел на орешки, быстро завариваемые каши, собирал ягоды, заваривал чай из трав. Сколько пересёк рек и ручьёв - изо всех я испил воды, и везде она разная вкусом.

Когда проходил мимо магазинов в селах, брал мороженое, печенье, шоколад, "Доширак", кофе, квас, газировку, сухарики, фрукты, йогурты, выпечку, халву, козинаки.

Гигиена

- У меня был с собой кусок дегтярного мыла и камешек пемзы. Утром, после пробуждения, и вечером перед сном - многоразовое окунание в ручьях и реках. Да и в течение дня тоже. Чтобы постирать одежду, укладывал ее под камень – 10 минут, и готово! Реки горные, крутят, как стиральная машина. На жаре футболки и шорты сохнут за несколько минут.

Травмы и мозоли

- Самое главное в таких походах - следить за ногами! Бич такого путешествия – мозоли! Я смазывал их мазью живицы и перекисью. Утром просто заставляешь себя бежать – боль в ногах сильная, наступать не можешь, но потом привыкаешь.

Кстати, до конца тура у меня дожили только одни самые толстые носки. Остальные сжигал по мере их износа. Новые кроссовки после 17 дней пробега превратились в хлам.

Марафонец пробежал 800 км по алтайским горамФото: из личного архива героя(ев) публикации

О чем думал, когда бежал

- Первые дни - бытовуха и дрянь всякая в голове. Далее - планы о насущном, о родных. Потом - пустота, никаких мыслей. А к концу четко знаешь, что хочешь в будущем. Философствуешь иногда.

Топ-5 самых экстремальных моментов пробега

Аномальная жара

- Я был больше готов к дождям и прохладе по ночам, а выдалась жара, словно в Африке.

Упал со скалы

- Еще ни разу в жизни не падал так свысока на камни и в реку. Было страшно, в голове мысль – если даже меня и найдут, то будет уже поздно… Но, к счастью, все обошлось: встал, проверил целостность снаряжения, посмеялся и пошел дальше.

Змеи, дикие животные, клещи

- В первую же ночь убрал из палатки 8 клещей, одного присосавшегося с шеи. Причем прививок от клещей у меня не было. В конце первого дня видел в сумерках медведя. Я чувствовал, как множество животных наблюдали за мной с горных вершин и стороны. Козлы и маралы приходили по ночам к палатке, постоянно перебегали передо мной дорогу.

Шторм

- В последнюю ночь были сильная буря и гроза. Так как у меня с собой не было пенного коврика, влага стала идти на спальник от днища палатки. Так и не удалось поспать. Благо, это был последний день, и я готов был к финальному рывку. Утром, одев все мокрое, двинулся на перевал Сентелек, попал в облако, где тоже сильно подмерз.

Броды и реки

- Иногда вода была настолько холодная, что ноги костенели, и я их не чувствовал по 30 минут.

Марафонец пробежал 800 км по алтайским горамФото: из личного архива героя(ев) публикации

Цифры марафона «Горы Добра»

Длина пути - 789 км

Количество дней – 17

Скорость - 46 км в день

Набор высоты - 10 185 м

Спуск - 10 104 м

Комментарий: «Сделал все, что смог. Очень тяжелый забег. По классификации дался тяжелее, чем Памирский».