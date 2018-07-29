Пелагея отожгла на Алтае

29 Июль 08:10 2018-07-30T11:31:13+03:00

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Выступлением прекрасной Пелагии закончился всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае». Знакомые композиции тронули за душу многих. В социальных сетях люди наперебой выставляют видео и фото с концерта и делятся своими впечатлениями.

Пелагея спела такие композиции, как «Конь», «Пташечка», а также цитировала слова, которые когда-то сказал Василий Макарович Шукшин. Каждую композицию зрители встречали бурными аплодисментами.

Пелагея на горе ПикетФото: Олег УКЛАДОВ

- Замечательный был концерт. Людей было очень много – я не помню, чтобы когда-либо Пикет столько собирал. Люди вместе с Пелагеей пели, танцевали. Что удивительно для Пикета, так это то, что цветы публика обычно не дарит, а в этот раз народ привез с собой цветы и порывался к сцене, чтобы подарить их, а когда Пелагея попрощалась, и ушла со сцены, народ устремился за ней, - рассказал фотокорреспондент «Комсомолки» Олег Укладов.

Зрители подарили певице цветыФото: Олег УКЛАДОВ

И мужчины, и женщины пустили слезу во время выступления певицы.

- Ну вот, я и увидел Пелагею. Во всех отношениях - шикарная женщина. Настоящее чудо земли сибирской. Раньше мне не нравилась мне ее манера разговора, но я увидел ее вживую и понял, что это - просто искренность. Спасибо ей, что в нашем шоу-бизнесе есть хотя бы одна настоящая певица. Ребята ультрапрофессионалы, уровень хорошей фирмы. Все было сделано от и до. Всю душу мне истрепали, все слезы выплакал, - написал Семен.

На Пикете был аншлагФото: Олег УКЛАДОВ

- Сегодня съездили в селе Сростки Закрытие XX Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Попали на концерт замечательной и мною очень любимой певицы Пелагеи, который традиционно проходил на горе Пикет. Сделали фото с актером театра и кино, а также нашим земляком Амаду Мамадаковым, утроили небольшой пикник. Останутся очень хорошие воспоминания, - поделилась в социальных сетях Анна.