На Алтае завершается ремонт дома космонавта Германа Титова

СЕГОДНЯ 13:25 2018-08-03T13:36:23+03:00

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Чуть больше месяца остается до момента, когда все желающие смогут побывать в доме, где жил второй космонавт планеты Герман Титов. В эти дни в здании, расположенном в селе Полковниково, завершается ремонт.

- Сам дом уже почти готов. Ремонт практически завершен. Осталось доделать кое-какие мелочи, подключить электричество, ну и практически все, - рассказывает директор мемориального музея Германа Титова в селе Полковниково Татьяна Кайгородова. – После ремонта домик получился очень красивым, но он не современный, он отреставрирован именно так, как выглядел в те годы.

Дом семьи Титовых до ремонтаФото: предоставлено пресс-службой

Сейчас первоначальная задача – провести благоустройство усадьбы. Для этого необходимо сделать планировку, завести землю, разметить дорожки, установить кое-какие архитектурные формы и разбить сад.

- Мы не стали трогать яблони, которые садил еще сам Степан Павлович. Все это осталось на своих местах. На придомовой территории каких-то масштабных работ не было, так что с ними все в порядке. Мы лишь выкорчевали клены, ну и убрали другие не садовые культуры. Сейчас планируем посадить новые яблоньки, чтобы был полноценный сад, примерно такой, как был у Степана Павловича (отца космонавта, - прим.ред.) Конечно, у нас не получится посадить большемеры, но, думаю, со временем вырастим, - говорит Татьяна Дмитриевна.

Ремонт дома семьи ТитовыхФото: предоставлено пресс-службой

Помимо яблоневого сада сотрудники музея планируют разбить клумбу, а также посадить несколько кустиков смородины. Ее очень любит Земфира Степановна – сестра Германа Титова.

- Год назад мы общались с ней, обсуждали обстановку домика, как и что там было. Так вот она рассказала, что в свое время там было много смородины. Она ее собирала, а потом зимой все ели запашистое варенье, - рассказывает директор музея.

Что касается убранства дома, то там тоже предстоит большая работа. Планируется, что интерьеры будут воссозданными, в соответствии с воспоминаниями и фотографиями семьи Титовых.

- Мы сделали в доме русскую печь, и она действующая. Мы планируем даже топить ее на какие-то особенно важные праздники. Даже попробуем в чугунке сварить кашу, - говорит Татьяна Дмитриевна. – В целом обстановка в доме была очень простая – всего два помещения - кухня, где был только шкафчик для посуды, стол обеденный со скамейками, да комната. Там еще один стол, телевизор, макет Спасской башни Кремля, который был сделан Германом и его отцом еще в 50-е годы, а также две кровати – родительская и Земфиры Степановны и комод. Сам Герман Степанович на тот момент уже уехал учиться в летное училище, так что его кровати там нет. На полу будут домотканые дорожки.

Ремонт дома семьи ТитовыхФото: предоставлено пресс-службой

Остановка пусть и небогатая, но очень уютная и домашняя. И, кстати, в большинстве это мебель именно семьи Титовых!

- Когда они уезжали оттуда - ничего с собой не забирали. Они лишь что-то раздавали соседям и друзьям. Позже Степан Павлович сам создавал музей и тогда люди приходили и приносили какие-то предметы домашнего обихода, - говорит Татьяна Дмитриевна.

В идеале, в музее надеются, что удастся завершить все работы к сентябрю и в день рождения Германа Титова (11 сентября) открыть для посетителей его дом. В будущем там планируют проводить экскурсии, интерактивные программы, мастер-классы, будут пропагандировать традиционную русскую культуру и для этого уже шьются национальные костюмы для сотрудников и гостей.

- Мы планируем проводить в доме Титовых традиционные русские праздники, будем знакомить детей с играми середины прошлого века, с теми, в которые еще играли Земфира и Герман. Так что всех приглашаем к нам, - говорит Татьяна Кайгородова.