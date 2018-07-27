«Приглашаем в сказку»: в алтайской колонии провели день открытых дверей
День открытых дверей, или по-другому смотр-конкурс «День колонии», провели в исправительном учреждении №11 Новоалтайска.
В этом месте содержатся 200 осужденных. Все женщины. И все имеют две и более судимостей. Возможность пообщаться с родными и близкими получили 15 из них – за хорошее поведение.
На входе в колонию повесили несколько странный призыв: «Приглашаем в сказку!» Вряд ли такое место можно назвать сказочным… Хотя, попав на территорию, становилось ясно – волшебство разыграли сами женщины, устроив костюмированное шоу.
- Осужденные несколько месяцев готовились к этому дню, экскурсию по колонии они превратили в целое творческое представление. Сценарий, костюмы, номера и праздничный антураж осужденные делали самостоятельно, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Алтайскому краю.
День открытых дверей в колонии.Олег УКЛАДОВ
Встечи были трогательными, особенно с детьми. Матери, бабушки обнимали их, не сдерживая слез, и дарили воздушные шары.
Во время экскурсии по колонии можно было увидеть быт заключенных – чистые комнаты, аккуратно заправленные кровати, на подоконниках - горшки с цветами. Опрятно. Видно, что женщины подготовились. Еще они организовали две выставки - рисунков «Моя семья» и декоративно-прикладного творчества.
Кроме того, в торжественной обстановке одной осужденной вручили аттестат об основном общем образовании, ещё одной - постановление об условно-досрочном освобождении.
Завершилось мероприятие чаепитием в столовой, где осужденные, их родные и близкие пообщались в непринужденной обстановке.