«Приглашаем в сказку»: в алтайской колонии провели день открытых дверей

27 Июль 11:15 2018-07-28T14:27:56+03:00

День открытых дверей, или по-другому смотр-конкурс «День колонии», провели в исправительном учреждении №11 Новоалтайска.

В этом месте содержатся 200 осужденных. Все женщины. И все имеют две и более судимостей. Возможность пообщаться с родными и близкими получили 15 из них – за хорошее поведение.

На входе в колонию повесили несколько странный призыв: «Приглашаем в сказку!» Вряд ли такое место можно назвать сказочным… Хотя, попав на территорию, становилось ясно – волшебство разыграли сами женщины, устроив костюмированное шоу.

- Осужденные несколько месяцев готовились к этому дню, экскурсию по колонии они превратили в целое творческое представление. Сценарий, костюмы, номера и праздничный антураж осужденные делали самостоятельно, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Алтайскому краю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/661979" frameborder="0"></iframe> День открытых дверей в колонии.Олег УКЛАДОВ

Встечи были трогательными, особенно с детьми. Матери, бабушки обнимали их, не сдерживая слез, и дарили воздушные шары.

Во время экскурсии по колонии можно было увидеть быт заключенных – чистые комнаты, аккуратно заправленные кровати, на подоконниках - горшки с цветами. Опрятно. Видно, что женщины подготовились. Еще они организовали две выставки - рисунков «Моя семья» и декоративно-прикладного творчества.

Кроме того, в торжественной обстановке одной осужденной вручили аттестат об основном общем образовании, ещё одной - постановление об условно-досрочном освобождении.

Завершилось мероприятие чаепитием в столовой, где осужденные, их родные и близкие пообщались в непринужденной обстановке.

В алтайской колонии провели день открытых дверейФото: Олег УКЛАДОВ

В алтайской колонии провели день открытых дверейФото: Олег УКЛАДОВ

В алтайской колонии провели день открытых дверейФото: Олег УКЛАДОВ

В алтайской колонии провели день открытых дверейФото: Олег УКЛАДОВ

В алтайской колонии провели день открытых дверейФото: Олег УКЛАДОВ

В алтайской колонии провели день открытых дверейФото: Олег УКЛАДОВ

В алтайской колонии провели день открытых дверейФото: Олег УКЛАДОВ

В алтайской колонии провели день открытых дверейФото: Олег УКЛАДОВ

В алтайской колонии провели день открытых дверейФото: Олег УКЛАДОВ

В алтайской колонии провели день открытых дверейФото: Олег УКЛАДОВ

В алтайской колонии провели день открытых дверейФото: Олег УКЛАДОВ

В алтайской колонии провели день открытых дверейФото: Олег УКЛАДОВ

В алтайской колонии провели день открытых дверейФото: Олег УКЛАДОВ

В алтайской колонии провели день открытых дверейФото: Олег УКЛАДОВ

В алтайской колонии провели день открытых дверейФото: Олег УКЛАДОВ

В алтайской колонии провели день открытых дверейФото: Олег УКЛАДОВ

В алтайской колонии провели день открытых дверейФото: Олег УКЛАДОВ

В алтайской колонии провели день открытых дверейФото: Олег УКЛАДОВ