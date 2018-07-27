Барнаульской экстремистке посвятили «оду» в «Расовой красоте»

27 Июль 08:48 2018-07-27T12:47:08+03:00

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Фотографии Марии Мотузной – жительницы Барнаула, которую обвиняют в экстремизме, опубликовало сообщество «Расовая красота» в соцсети ВКонтакте. У группы более 30 тысяч подписчиков. В профиле группы указано ее направление – «Ода красоте белого человека». Почти каждый день в группе выставляются фото мужчин и женщин из разных стран мира, определяется их этничность и расовый тип.

25 июля в сообществе появился пост, посвященный жительнице Барнаула:

«Маша Мотузная - девушка, которую обвиняют в экстремизме за картинки в соцсетях «оскорбляющие негроидную расу»

Страна: Россия

Расовый тип: сочетание нордических и восточно-балтийских черт».

Судя по комментариям администратора группы, для определения расового типа используется классификация, описанная в работах Г. Гюнтера «Расология немецкого народа» и «Краткая расология Европы».

Скриншот с сайта vk.com/rasokra

К посту о барнаульской экстремистке сразу появились комментарии:

- Супер звезда! Го на телевидение!

- White Power.

- 10000 лайков!

Напомним, Марию Мотузную будут судить за экстремизм из-за фотографий, которые она опубликовала на своей страничке. На одном из фото были изображены участники крестного хода, идущие по грязной дороге с лужами с подписью, которая, по мнению следствия и эксперта, формирует неуважение к обществу. А текст к другой картинке и вовсе признали «унижающим представителей негроидной расы».

Всю свою ситуацию Мария постоянно описывает у себя в Твиттере. А случившуюся историю подает под соусом – « Меня зовут Маша, мне 23 года и я – экстремистка».

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– Около 8 утра, ко мне в квартиру вломились 6 человек: следователь, три опера и двое понятых. Мне в лицо ткнули бумажку с постановлением на обыск. Спросонья я разглядела там лишь две строки: ID моей старой страницы в"ВК" и формулировку: унижение негроидной расы (подробнее)