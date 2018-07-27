2018-07-28T06:11:00+03:00
Общество

Багровая Луна: когда лучше наблюдать за полным лунным затмением

Увидеть полное лунное затмение 27-28 июля 2018 года можно будет невооруженным глазом
Ольга ВЕДЕРНИКОВА
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К 3.30 ночи Луна приобретет багрово-красный цветК 3.30 ночи Луна приобретет багрово-красный цвет
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В ночь с 27 на 28 июля 2018 года пройдет полное лунное затмение. Оно будет самым продолжительным в 21 веке - продлится рекордные 3 часа 56 минут! В Алтайском крае затмение начнется 28 июля в 01.23 по местному времени.

- Сначала наш спутник погрузится в полутень Земли, а затем к 3.30 ночи Луна приобретет багрово-красный цвет, - рассказывает Наталья Ненахова, старший научный сотрудник Барнаульского планетария. - Наблюдать затмение можно будет невооруженным глазом. Конечно, если погода не подведет и небо не окажется затянуто тучами. Багровая Луна будет находиться в созвездии Козерога.

Есть мнение, что лунное затмение негативно влияет на человека – обостряются конфликты, случаются различные аварии и т.д. Однако сотрудники планетария уверены, что лунное затмение – очень оптимистичное явление.

- Благодаря этому событию планетарного масштаба количество интересующихся астрономией увеличилось в разы! И это приятно! – говорят сотрудники планетария.

Подсказка КП

Когда наблюдать

Полное лунное затмение произойдет в ночь с 27 на 28 июля. В Алтайском крае затмение начнется 28 июля 01.23 по местному времени. К 03.21, когда наступит полная фаза затмения, наш спутник приобретет буровато-красный цвет. Продлится полная фаза затмения 1 час 44 минуты. Окончание затмения – в 5.19. В 5.30 Луна уже скроется под горизонт.

Кстати

В ночь на лунное затмение Барнаульский планетарий работать не будет, однако для своих посетителей сотрудники приготовили сюрприз в последний месяц лета. 11 августа астрономическая площадка планетария приглашает понаблюдать за частичным солнечным затмением.

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- Это затмение будет довольно напряженным и принесет серьезные потрясения многим людям. Будет рушиться всё, в чем не было стабильности: не приносящие гармонии отношения, неправильные цели, нелюбимая работа, нестабильные финансовые дела и так далее, - рассказывает парапсихолог из Барнаула Лариса Алексеева (подробнее).

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