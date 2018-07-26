Как получить высшее образование и не сесть в тюрьму

26 Июль 09:34 2018-07-27T07:37:21+03:00

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Прокурор Барнаула добился в суде блокировки 15 сайтов по продаже дипломов вузов и техникумов, а также школьных аттестатов. Информация, размещённая на таких сайтах, нелегальна в России. Их включат в единый реестр запрещённых сетевых ресурсов и доступ к ним заблокируют.

Бакалавриат за 4 года или за 4 дня?

«Нагуглить» сайты, торгующие липовыми дипломами все еще очень просто. Например, один из таких предлагает купить диплом в любом регионе РФ, для любого учебного заведения и любой специальности.

Мы решили провести эксперимент и заказали диплом юриста Алтайского госуниверситета. Заполнили форму на сайте, указали свой контактный телефон и желаемый документ. Через пару минут позвонил мужчина с неопределяемого номера по поводу заказа. Сошлись на том, что диплом будет красный, с бланком Гознак и его стоимость составит 22 000 руб. Работа займёт всего 3-4 дня: 1-2 дня на создание макета и его согласование с заказчиком и 1-2 дня на изготовление оригинала. Для заключения сделки достаточно заплатить аванс 6 тыс. рублей или же без предоплаты отправить копию документа, подтверждающего личность. Кстати помимо дипломов и аттестатов сайт предлагает свидетельства ЗАГС, то есть можно даже умереть и заново родиться, достаточно купить свидетельство о смерти, а затем о рождении.

Студенты против

Покупка документов об образовании сегодня все-таки теряет популярность. Все дипломы, начиная с 2009 года, вносятся в единую базу, поэтому работодатель может провести самостоятельную экспертизу на подлинность, используя для этого сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Более востребована сейчас купля-продажа курсовых, рефератов и дипломных работ. Реклама таких услуг буквально расклеена в туалетах учебных заведений.

Кстати, в 2015 году студенты факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии АлтГУ опубликовали петицию, адресованную на имя руководителя УФАС по Алтайскому краю, требуя запретить массовую рекламу о продаже курсовых и дипломных работ. В своей петиции студенты рассказали, что в Барнауле массово распространяется реклама о продаже курсовых и дипломных работ, которая размещается на центральных проспектах города, открыто раздается на улицах перед вузами, звучит по радио в торговых центрах, открыто рекламируется в СМИ и социальных сетях. По мнению студентов, такая реклама подрывает научные ценности, ведет к насаждению лжи как нормы, оказывает негативное воздействие на подрастающее поколение.

Тогда студентов поддержали и преподаватели Алтайского государственного университета. Однако недовольных оказалось всего лишь 157 человек при общем числе студентов в Алтайском крае около 55 тыс. Сейчас петиция закрыта.

Курсовая – не наказание

Своим мнением о покупке студентами курсовых работ поделился Владимир Витвинчук, доцент кафедры теории и практики журналистики АлтГУ:

- Мое личное отношение к покупке студентами курсовых и выпускных работ - уныние и недоумение. Зачем же превращать свое обучение в профанацию и наказание? Написать курсовую работу совсем не сложно, для этого не требуется чрезвычайно высокий коэффициент IQ - лишь базовые исследовательские навыки. Значит, заказывают курсовые работы только три категории студентов: ленивые, неуверенные в себе и не способные получить высшее образование - во всех этих случаях мне их очень жаль. Я считаю, что опыт написания курсовых необходим. Курсовая работа не делает из студента ученого, это базовый навык высшего образования, который развивает способности осваивать большие объемы информации, анализировать, критично и логично мыслить, приводить аргументы, использовать строгую методологию и делать выводы. Такие навыки полезны в любой сфере профессиональной деятельности, они, скажем так, наводят резкость на окружающую реальность, человек начинает видеть мир более полно. Если же когнитивные способности студента не дают ему выполнить столь рядовую задачу как проведение небольшого научного исследования, то нужно задуматься об альтернативных жизненных стратегиях.

Даже отличники заказывают курсовые

Пять тысяч рублей – и ты свободен. Некоторые покупатели курсовых все же не относят себя ни к глупым, ни к ленивым. Мы нашли выпускника алтайского вуза, который честно зарабатывал пятерки по предметам, но... курсовые работы покупал. «Комсомольской правде» бывший студент рассказал, почему он так поступал:

- Я учился хорошо, но все равно покупал курсовые, потому что много работал во время учебы, и времени не хватало. Не хотелось при хороших оценках по предметам портить себе диплом оценками по курсовым. Мне кажется, совсем необязательно писать научные работы, чтобы освоить профессию. И все-таки вслепую я никогда не сдавал работы, всегда осмысленно подходил к этому: проверял то, что мне написали и сам редактировал, если что-то не нравилось. В среднем, на курсовые работы я тратил по 4-5 тысяч рублей. Для меня было выгоднее заплатить и потратить время на более полезные вещи.

Наказание

Какое наказание грозит за липовый диплом? Чем чревата такая сделка для продавца и для покупателя, рассказала юрист Татьяна Скобелина:

- К уголовной ответственности может быть привлечен и продавец, и покупатель поддельного диплома. Согласно ч. 2 ст.327 УК РФ и за изготовление, и за использование поддельных дипломов предусмотрено наказание вплоть до лишением свободы на срок до двух лет. Покупка диплома о высшем образовании попадает под статью 324 Уголовного кодекса Российской Федерации и грозит наказанием в виде штрафа до 80 тысяч рублей, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.

Продавцам закон не писан?

А вот норм, запрещающих заниматься деятельностью по написанию дипломов, рефератов, курсовых, по словам Татьяны Скобелиной, законодательство не содержит.

- Написание такого вида работ – это информационные услуги. Исполнитель обязуется выполнить определённый объём вполне легальной работы: проведение исследования, анализ литературных данных, отображение исследования в тексте. Клиент за выполнение этой работы производит оплату и получает информацию, которую потом использует, как хочет – в том числе и для сдачи учебных работ, - утверждает эксперт.