Лунное затмение 27 июля 2018 года: как провести этот день, чтобы избежать неудач

26 Июль 06:27 2018-07-27T07:37:21+03:00

В день лунного затмения 27 июля 2018 года планы будут рушиться, события выходить из-под контроля, а жизнь кардинально меняться

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Лунное затмение произойдет 27 июля 2018 года. Оно будет самым продолжительным в 21 веке - продлится рекордные 3 часа 56 минут! Начало затмения - 27 июля в 21.24 (по Москве), окончание - 28 июля в 0.20 (по Москве). А полная фаза затмения растянется на 1 час 44 минуты (с 22.30 мск до 00.14 мск).

Советами о том, как провести этот день, чтобы избежать неудач, делится парапсихолог из Барнаула Лариса Алексеева:

- Это затмение будет довольно напряженным и принесет серьезные потрясения многим людям. Будет рушиться всё, в чем не было стабильности: не приносящие гармонии отношения, неправильные цели, нелюбимая работа, нестабильные финансовые дела и т.д. Одним словом, будет ломаться то, что дало серьезную трещину в вашей жизни и восстановлению уже не подлежит. Это затмение закрывает дверь тому, что уже не нужно в вашей последующей жизни.

Период лунного затмения даст «пинок» тем, кто привык откладывать всё на потом и не мог решиться на перемены.

Наш эксперт советует быть особо осторожными не только 27 июля, но и за день до и после лунного затмение – 26 и 28 июля.

- Желательно ничего не начинать и ничего не заканчивать в эти дни, так как вы уже не сможете ничего исправить в течение примерно 18 лет, - говорит парапсихолог Алексеева. – Наоборот, проработайте старые проблемы, комплексы, чтобы с легкостью освободиться от них. Но постарайтесь это сделать заранее до самого затмения.

Как правильно провести день лунного затмения

- Устройте себе легкий пост. Это умерит излишний эмоциональный пыл и избавит от перепадов настроения.

- Проведите ритуалы очищения – как физические, так и психологические. Можно принять ванну и подумать, от чего бы вы хотели избавиться в своей жизни или искупаться в водоеме.

- Читайте молитвы, мантры, книги по духовному развитию, медитируйте.

- Проведите окуривание помещения, в котором находитесь (запаситесь палочками заранее).

-Завершите старые и уже ставшие ненужными дела. Лунные затмения дают прекрасную возможность покончить с тем, что было начато многие годы назад. Финальную точку лучше всего ставить во время лунных затмений.

- Мысленно настраивайте себя на позитивные и хорошие изменения в жизни!

- Можно начинать бросать курить и работать с вредными привычками.

- Будьте осторожны и предельно вежливы, так как лунные провоцируют конфликты, которые могут перерасти в судебные разбирательства.

Чего следует избегать 27 июля

- Не смотрите на затмение

- Не назначайте важных событий на этот день: свадьбу, переезд, путешествие, переговоры лучше перенести на другое время.

- Не гоните на дорогах, будьте предельно осторожны.

- Не увольняйтесь и не выходите в этот день на новую работу.

- Не давайте деньги в долг, не берите кредиты.

- Запрещается в день затмений проводить любые операции на теле.

- Избегайте мест большого скопления народа, так как в моменты затмений часто происходят неконтролируемые вспышки агрессии.

- Не жалуйтесь. Это прямой путь к ухудшению душевного равновесия, особенно, под влиянием Луны. Даже от обычной критики лучше воздержаться.

- Откажитесь от повышенной физической активности.

Совет от парапсихолога

- В этот день ненужные для вас связи или вещи могут уходить: планы - рушиться, события — выходить из-под контроля, а жизнь — кардинально меняться. Изменения могут быть и сильными, судьбоносными, поворотными. И вовсе не обязательно плохими. Сумейте отпустить уходящее. Не держитесь за него, дайте вашей жизни обновиться и тогда у вас настанет время прорыва.

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