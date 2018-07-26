26 Июль 04:00 2018-07-28T14:27:56+03:00

Перевозчики просят поднять цены на проезд в Барнауле до 40 рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

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Перевозчики Барнаула вновь просят городскую администрацию поднять стоимость проезда в общественном транспорте и платить за льготников, иначе скоро на дорогах в два раза уменьшится количество автобусов и маршруток.

С 20 до 40 рублей

С просьбой пересмотреть тариф в администрацию Барнаула обратились восемь перевозчиков, в том числе крупные - «БарнаулПассажирТранс», «Евробус-плюс», «СолГри», «Горэлектротранс», а также руководители предприятий маршрутных такси. Они предлагают повысить тариф до 28- 40 рублей за поездку, что в 1,5-2 раза превышает нынешнюю стоимость проезда.

Конечно, такого скачка цен не произойдет, максимум, стоимость проезда повысится на один рубль. Однако эта мера, по словам исполнительного директора Ассоциации пассажирских перевозчиков Барнаула Николая Долженко, существенно ситуацию не исправит.

- Даже если на один рубль повысится стоимость проезда, это не компенсирует даже затрат на топливо, а повысить на 20 рублей мы не можем. Мы не вправе перекладывать на пассажиров эти проблемы, - сказал Николай Иванович.

Напомним, в последний раз цены на проезд в Барнауле поднимали 1 декабря 2016 года. С 17 до 20 рублей выросла цена проезда на автобусах и маршрутках, и до 19 рублей – в трамваях и троллейбусах. С использованием электронной транспортной карты цена поездки дешевле на рубль.

Ограничения для льготников

Одной из основных причин, по которым перевозчики Барнаула терпят убытки, стали льготники. Дело в том, что месячный проездной для пенсионеров стоит 430 рублей, а его реальная стоимость - около тысячи. Таким образом, перевозчики из своего кармана доплачивают за каждого такого пассажира порядка 600 рублей. Администрация готова помочь, и планирует ввести дифференцированную стоимость проездного билета для пенсионеров по возрасту в зависимости от количества поездок.

- Этот вариант предполагает проездные билеты трех видов: на минимальное количество поездок – 30, среднее – 50, максимальное – 90. В результате каждый пенсионер сможет выбрать оптимальный по стоимости проездной билет и не переплачивать за ненужные поездки, - поясняют в администрации.

Отметим, что в настоящее время барнаульские льготники могут кататься на любом общественном транспорте без ограничения.

Закупка бензина

Стоимость топлива также непрерывно растет и буквально разоряет перевозчиков. Закупать бензин по льготной цене администрация не планирует. Как нам пояснили, возмещение затрат на бензин должно производиться по фактическим расходам с предоставлением документов и соответствующей проверкой.

- Но в этом случае бюджетные средства будут поступать с задержкой, что усложнит работу транспортных предприятий, - предположили чиновники.

Вместе с ростом цен на топливо повысилась и себестоимость перевозки одного пассажира. Однако, по мнению администрации, перевозчики идут на хитрости – используют отрывные билеты в обход электронной системы оплаты.

Также на ряде маршрутов применяют льготные транспортные карты без провоза самого льготника. Таким образом они искусственно занижают пассажиропоток, завышают себестоимость проезда одного пассажира и искажают данные по количеству льготников.

Кстати

Ежедневно на линию Барнаула выходит 360 автобусов большой и средней вместимости, 330 маршруток без льготного проезда, 140 трамваев и 37 троллейбусов.

Цифра

33,8 миллионов поездок совершено на общественном транспорте Барнаула за первое полугодие 2018 года.